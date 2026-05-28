Tensión en la directiva de Nacional: del reclamo de Gomensoro a Perchman a la advertencia que no se concretó

Nacional protagonizó un frontal intercambio durante la reunión de la comisión directiva desarrollada este miércoles. Javier Gomensoro tomó la iniciativa y le hizo un fuerte reclamo al vicepresidente Flavio Perchman por entender que no se estaba cumpliendo con el protocolo de contrataciones que habían pactado en instancias anteriores, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación.

¿Qué incluye ese manual? Una serie de ítems asociados a los fichajes que se salgan del presupuesto habitual y a cómo trabajarán en conjunto las diferentes áreas durante el mercado de pases. En estos casos especiales se resolvió que no solo intervenga el área deportiva liderada por Perchman, Sebastián Eguren, Martín Ligüera y Jorge Bava, sino también los dirigentes.

De la instancia participaron todos los miembros de forma presencial, a excepción de Tatiana Villaverde, que lo hizo vía zoom.

El bloque oficialista, liderado por el presidente Ricardo Vairo y acompañado por Alex Saúl, Raúl Giuria, Federico Britos, Antonio Palma, le dio una muestra de respaldo contundente al accionar de Perchman (también oficialista) aclarando que lo que se pactó fue un accionar conjunto en casos puntuales, pero que el área deportiva seguirá teniendo su autonomía habitual.

En este sentido, en determinado momento la tensión escaló, hubo un intercambio de opiniones sincero y frontal, y desde el oficialismo se deslizó la posibilidad de dejar sin efecto el protocolo antes mencionado, considerando que tienen una mayoría de seis a cinco en la toma de decisiones, y que perfectamente podrían hacerlo caer. Sin embargo, evitaron llegar a ese extremo, y solo quedó en una advertencia, priorizando el funcionamiento cordial de la directiva.

El oficialismo votó el protocolo de contrataciones, pero entiende que es imposible llevarlo a la práctica en su totalidad en todas las situaciones, que es más que nada para activar en situaciones puntuales o excepcionales, como la cláusula que hubo en el contrato del técnico Jadson Viera. Este grupo entiende que tiene la mayoría, que por algo los socios los votaron, y que van a seguir teniendo la última palabra en los lineamientos deportivos.

También fueron tema de debate las declaraciones de Perchman el fin de semana pasado en Polideportivo (Teledoce), donde al ser consultado acerca de cómo será su influencia en el armado del plantel respondió que ahora tendrá aún más.

Al respecto, el dirigente aclaró su postura este jueves en diálogo con Ovación: "Fue una manera sarcástica de decir: ‘Yo voy a hacer para lo que me votaron‘. Nosotros vamos a cumplir con lo que se votó en directiva, puntualmente con el documento que hizo ver Gomensoro con distintos puntos —y yo con la gran mayoría coincido— pero son para casos especiales, no para el día a día ni para todos".

Y agregó que el intercambio que se produjo fue "muy frontal", pero "necesario".

Por otra parte, más allá de la dureza de las afirmaciones desde ambos sectores, hubo unanimidad a la hora de reconocer la labor cotidiana de Gomensoro por Nacional, he incluso se lo catalogó como el dirigente no oficialista que más ha trabajado a la par en múltiples temas, entre ellos el megaproyecto del Gran Parque Central.