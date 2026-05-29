"No es fácil, pero depende de Nacional": el volante que ya tiene en la mira y con quién compite

A falta de dos fechas para el parate en el Torneo Intermedio por la disputa del Mundial 2026, Nacional ya mira de reojo en el mercado de pases venidero sabiendo que le urgen cambios después de un semestre irregular.

A lo largo de estos primeros cinco meses quedó expuesto en el sector del mediocampo, sobre todo en el puesto de contención, donde no pudo encontrarle una alternativa a Lucas Rodríguez y debió apelar al juvenil Juan Ignacio García en los últimos compromisos.

Por este motivo, el área deportiva tricolor, encabezada por Flavio Perchman, Sebastián Eguren, Martín Liguera y Jorge Bava, tiene en la mira a Carlos Protesoni, volante uruguayo de 28 años con actualidad en el Deportivo Alavés de España.

El surgido de la cantera de Defensor Sporting tiene contrato vigente hasta el 30 de junio con su actual club. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, desde el Bolso ya le hicieron saber el interés concreto a los allegados del mediocampista.

Carlos Protesoni en un partido representando al Alavés. Foto: carlosbenavidez.8 en Instagram.

De todas formas, Alavés ya le hizo una propuesta formal para extender su vínculo contractual por dos años con opción a uno más, por lo que Nacional tiene un competidor directo.

“No es fácil pero depende de Nacional ya que él tiene oferta para renovar”, trasladaron desde su entorno, donde se mantienen mesurados en relación al tema. “No es sencillo, pero tampoco imposible”, añadieron sobre el jugador que conoce muy bien el medio local por haber disputado 59 partidos con la camiseta del Tuerto, donde aportó seis goles y dos asistencias.

En cuanto a sus cualidades, suele jugar como el volante más replegado del equipo y destaca por su eficacia en la marca y en la distribución de la pelota. En la actual temporada, donde el Alavés finalizó en la decimocuarta posición de LaLiga con 43 puntos, jugó un total de 655 minutos en 17 partidos, donde se incluyen cuatro en el marco de la Copa del Rey.

Nacional en el mercado de pases: los otros dos volantes que tiene en el radar

Además del caso de Protesoni, hay otros dos futbolistas que están en el radar del Bolso para el mercado. El primero es el coloniense Facundo Waller, quien también tiene contrato hasta el 30 de junio con Huracán y lleva jugados 18 partidos en lo que va del año.

Facundo Waller en un partido disputado con Huracán. Foto: facuwaller en Instagram.

El tercer caso es el de Felipe Carballo, un jugador identificado con el Bolso. “Es un jugador que siempre tiene las puertas abiertas del club, pero viene de una lesión importante y hay que evaluar sanitariamente cómo está, cuándo podría comenzar a jugar y volver a ser el Felipe Carballo que conocemos. Son todos elementos a tener en cuenta, pero es el tipo de jugador al que nosotros le tendemos un brazo y tiene la puerta abierta”, le dijo Perchman a Ovación en la entrevista publicada este jueves.