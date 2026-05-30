El probable once de Nacional para visitar a Deportivo Maldonado por la tercera fecha del Torneo Intermedio

Nacional lidera la serie B del Torneo Intermedio con puntaje perfecto tras las dos primeras fechas y mañana desde las 18:30 horas visita a Deportivo Maldonado. Es su oportunidad ideal para ampliar la ventaja sobre su escolta, que lo sigue con cuatro puntos y está realizando un gran semestre al mando de Gabriel Di Noia.

El equipo de Jorge Bava no tendrá disponible a Nicolás Lodeiro por su expulsión ante Albion. A su vez, Baltasar Barcia, Lucas Rodríguez y Maxi Silvera se pierden el compromiso por sus respectivas lesiones musculares y está previsto que retornen luego del parate. Con Luis Mejía convocado a la selección, el probable equipo del tricolor tendrá a Ignacio Suárez en el arco, acompañado por Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel y Tomás Viera.

Juan Ignacio García, de gran aparición desde las juveniles ante la baja de Rodríguez, acompañaría a Agustín Dos Santos en la mitad de la cancha. El pedrense pertenece a la generación 2006 y registra tres partidos oficiales en Primera División. Ingresó tres minutos en la goleada 4-0 ante Cerro y jugó todo el partido frente a Albion y Coquimbo Unido, donde sellaron el pasaje a playoffs de Copa Sudamericana. También estaría acompañado por Luciano Boggio en ese sector.

Por su parte, el tridente de ataque estaría compuesto por Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez y Rodrigo Martínez, de gran partido ante el Pirata chileno por la banda izquierda, incluso generando el tiro libre que derivó en el gol de la victoria.

Después de no haber sido convocado en cinco de los últimos ocho partidos del Torneo Apertura y tener dos suplencias en los últimos tres juegos de Libertadores, el juvenil younguense está recobrando su protagonismo.