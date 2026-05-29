Sorteo de Copa Libertadores y Sudamericana en vivo: si Nacional pasa a octavos se enfrentará a Torque

La Conmebol sortea en su sede de Asunción el cuadro completo de las fases de eliminación directa de la Libertadores y Sudamericana. Nacional y Montevideo City Torque serán los representantes uruguayos a nivel internacional, en los torneos que se completarán después del Mundial 2026.

Si bien la fase de playoffs de la Copa Sudamericana 2026 ya está definida, al mediodía de este viernes la Conmebol sortea en su sede de Luque (Paraguay) los cruces posteriores para definir el cuadro final: entre los primeros de la fase de grupos y los ganadores de los respectivos playoffs.

Inmediatamente también se sortea el cuadro final de la Copa Libertadores: los primeros de cada grupo por un lado, se enfrentarán a los segundos por el otro.

El sorteo de Libertadores y Sudamericana empieza a las 12:00 horas de este viernes y será transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de la Conmebol y por Disney+.

🏆 ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/4aqJJXKT6s — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 29, 2026

Playoffs de la Copa Sudamericana

Gremio vs. Bolívar (1)

Red Bull Bragantino vs. Sporting Cristal (2)

Vasco da Gama vs. Independiente Medellín (3)

O’Higgins vs. Boca Juniors (4)

Tigre vs. Nacional (5)

Caracas vs. Independiente Santa Fe (6)

Cienciano vs. Lanús (7)

Santos vs. UCV (8)

Octavos de final de Copa Sudamericana

- (4)- Boca/OHiggins vs Recoleta

- (2)- Sporting Cristal/Red Bull Bragantino vs Atletico Mineiro

- (7)- Lanus/Cienciano vs Botafogo

- (3)- Independiente Medellin/Vasco Da Gama vs Olimpia

- (6) - Independiente Santa Fe/Caracas vs River Plate

- (5)- Nacional/Tigre vs Montevideo City Torque

- (8)- Universidad Central/Santos vs Macará

- (1)- Bolivar/Gremio vs Sao Paulo