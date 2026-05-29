Segunda División Profesional: así se juega la cuarta fecha de la Fase Regular entre sábado y domingo

La Segunda División Profesional tendrá este fin de semana la disputa de la cuarta fecha de la Fase Regular del Campeonato Uruguayo 2026, una etapa que presenta partidos atractivos y que puede empezar a marcar tendencias en la tabla de posiciones cuando recién comienza a tomar forma la temporada.

La actividad se abrirá el sábado desde las 13:00 horas en el Parque Ancap, donde Uruguay Montevideo recibirá a Plaza Colonia con arbitraje de Felipe Vikonis. Más tarde, a las 16:00, Paysandú será local frente a Cerrito en el Estadio Artigas bajo la conducción de Eduardo Varela.

La jornada sabatina se cerrará a las 19:00 en el Parque Palermo con el encuentro entre Colón y Miramar Misiones. El equipo cebrita buscará sumar tres puntos importantes para salir de la zona de descenso directo. Lucas Andrade será el encargado de impartir justicia.

El domingo comenzará temprano con el duelo entre Huracán y La Luz. El partido se jugará desde las 09:30 horas en el Parque Paladino y contará con el arbitraje de Federico Arman.

A las 12:30 llegará uno de los cruces más atractivos de la etapa cuando Fénix reciba a Rentistas en el Parque Capurro. El árbitro designado para este compromiso es Marcio Sierra.

La programación continuará a las 15:30 en el Parque Saroldi, donde River Plate enfrentará a Atenas con Federico Rio como juez principal.

La cuarta fecha culminará en horario nocturno. Desde las 21:00 horas, Oriental se medirá ante Tacuarembó en el Parque Palermo en un encuentro que tendrá el arbitraje de Augusto Olmos y bajará el telón de una nueva jornada de la lucha por el ascenso a Primera División.

La etapa repartirá puntos valiosos para equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla y para aquellos que necesitan comenzar a sumar con regularidad en un campeonato que promete una vez más ser muy parejo.

Jugadores de Cerrito festejan uno de los goles en la victoria ante Huracán FC por la Segunda División. Foto: Cerrito

El detalle de la cuarta fecha:

Sábado 30 de mayo

Uruguay Montevideo vs. Plaza Colonia

Cancha: Parque Ancap.

Hora: 13:00.

Árbitro: Felipe Vikonis.

Paysandú vs. Cerrito

Cancha: Estadio Artigas de Paysandú.

Hora: 16:00.

Árbitro: Eduardo Varela.

Colón vs. Miramar Misiones

Cancha: Parque Palermo.

Hora: 19:00.

Árbitro: Lucas Andrade.

Domingo 31 de mayo

Huracán vs. La Luz

Cancha: Parque Paladino.

Hora: 09:30.

Árbitro: Federico Arman.

Fénix vs. Rentistas

Cancha: Parque Capurro.

Hora: 12:30.

Árbitro: Marcio Sierra.

River Plate vs. Atenas

Cancha: Parque Saroldi.

Hora: 15:30.

Árbitro: Federico Rio.

Oriental vs. Tacuarembó

Cancha: Parque Palermo.

Hora: 21:00.

Árbitro: Augusto Olmos.