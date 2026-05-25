Segunda División Profesional: Maracanazo de Cerrito y visitas de Ignacio Alonso a tres escenarios

El 24 de mayo del 2026 quedará en la gran historia del Sportivo Cerrito ya que, luego de mucho tiempo de obras, logró re-inaugurar el Parque Maracaná donde se vivió una verdadera fiesta del fútbol de la Segunda División Profesional. El histórico escenario presentó un césped sintético de primer nivel y tribunas renovadas que le dieron una nueva vida a uno de los reductos tradicionales del fútbol uruguayo.

La jornada estuvo acompañada por espectáculos en la previa, mucha música y un clima familiar que transformó la tarde en un evento inolvidable para los hinchas de Cerrito. Pero la celebración no terminó allí, porque dentro de la cancha el auriverde redondeó una actuación perfecta.

El gran protagonista fue la “joyita” Jonathan Isasmendi, que tuvo una tarde soñada. Apenas iban 9 minutos cuando tomó la pelota, dejó varios rivales por el camino y con una acción individual brillante , asistió a Ignacio Yepez para subir el 1 a 0 al tanteador. Siete minutos más tarde, nuevamente Isasmendi apareció para aprovechar un pase filtrado y definir con enorme categoría para establecer el 2 a 0 que prácticamente liquidó el encuentro pese al tiempo que restaba para finalizar el cotejo. Huracán FC, que llegaba invicto y mostrando muy buenos rendimientos, nunca pudo repetir lo realizado en fechas anteriores y terminó sufriendo una derrota clara ante un Cerrito que ilusiona a toda su populosa hinchada que colmó el renovado Parque Maracaná.

La Santineta: River Plate venció a Rentistas

Otra de las notas destacadas de la etapa fue la nueva victoria de River Plate que desde que asumió Damián Santín ha logrado 10 de 12 puntos en disputa. Los Darseneros parecen haber recuperado la memoria futbolística y consiguieron una victoria de enorme valor en un escenario donde pocos logran imponerse: el Complejo Rentistas. El equipo de la dársena, mostró personalidad, orden táctico y contundencia para derrotar 2 a 1 al conjunto “bicho colorado”. River ganó confianza, sumó tres puntos importantes y empieza a demostrar que puede transformarse en uno de los animadores del campeonato.

Volvió La Luz: el Merengue venció a Uruguay Montevideo

También hubo festejo para La Luz, que regresó al triunfo después de mucho tiempo y logró sacarse una pesada mochila de encima. Los merengues de Aires Puros consiguieron una inobjetable victoria 2 a 0 frente a Uruguay Montevideo y cortaron una sequía de 50 días sin convertir goles ni ganar partidos. Gabriel De León y Facundo Sosa marcaron los tantos de un equipo que mostró otra actitud y mucha intensidad. Sin embargo, pese al triunfo, la noticia más fuerte llegó después del encuentro con la renuncia de Valentín Villazán a la dirección técnica de Uruguay Montevideo.

A rodar en el Norte: Tacuarembó lleva dos triunfos al hilo

Por su parte, Tacuarembó confirmó su recuperación futbolística. Los rojos del Norte, que ya habían mostrado señales positivas la semana pasada cuando vencieron a Fénix, ratificaron su levantada derrotando 2 a 0 a un Colón desconocido y muy lejos de su mejor versión. El conjunto norteño jugó con autoridad, manejó los tiempos del partido y volvió a demostrar que está recuperando confianza y funcionamiento colectivo en un momento clave del torneo.

Otros resultados:

Plaza Colonia derrotó 3-1 a Oriental de la Paz en el Parque Prandi, Atenas de San Carlos le ganó en Maldonado 3-2 a Paysandú y este lunes juegan Miramar Misiones frente a Fénix a las 18:00 en el estadio Charrúa. Transmiten: DSports, Disney+, AntelTV y cableoperadores.

Atenas de San Carlos ante Paysandú en el Domingo Burgueño Miguel. Foto: Ricardo Figueredo | El País

Ignacio Alonso recorrió tres estadios de ascenso este fin de semana:

El Presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ec. Ignacio Alonso desarrolló este fin de semana una serie de visitas a varios equipos del fútbol del ascenso.

El pasado sábado Alonso se hizo presente en Artigas, donde fue recibido por Rafael Monge , Presidente de Artigas SAD de la Divisional C. Visitaron y observaron los avances de LAS obras en donde se desarrollará levantará el nuevo estadio artiguense.

Por la noche, el principal dirigente de nuestro fútbol se hizo presente en el encuentro que disputaron Tacuarembó y Colón en el Goyenola y que terminó con victoria 2-0 del Rojo del Norte.

Para finalizar su extensa recorrida, este domingo Alonso concurrió a la reinauguración del Parque Maracaná donde fue homenajeado por la Comisión Directiva del Club Cerrito encabezada por su Presidente Matias Vignoli. El auriverde volvió a la victoria, se quedó con el invicto de Huracán con un contundente 2-0 y se confirmó como uno de los equipos animadores del torneo en busca del ascenso a la división de privilegio.