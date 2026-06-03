De las bajas obligadas a los positivos retornos: el rompecabezas de Peñarol para enfrentar a Cerro

Está claro que la principal preocupación de Diego Aguirre al ver las expulsiones de Lucas Ferreira, Eric Remedi y Matías Arezo -sobre todo las dos primeras porque aún estaban en cancha- pasó por lo que quedaba de partido ante Central Español, teniendo en cuenta que Peñarol iba a cerrar el partido con nueve jugadores y en definitiva le costó la derrota 1-0 en el Campeón del Siglo, pero es innegable que rápidamente empezó a jugar el encuentro del próximo domingo donde el Carbonero visitará a Cerro en la cuarta fecha del Intermedio, última antes del parate.

La Fiera no contará así con gran parte de su columna vertebral, más allá de que el argentino estuvo ausente algunos partidos en las últimas semanas por problemas de salud. Pero el zaguero y el delantero están en el Top 3 de jugadores con más minutos en la temporada -con Jesús Trindade a la cabeza-, mientras que el volante ocupa un lugar en el 11 ideal de los futbolistas a los que Diego Aguirre más minutos les dio.

La otra baja que tendrá Peñarol será por lesión y se trata de Luis Angulo. El colombiano se perdió seis de los últimos 10 partidos porque tras lesionarse ante Juventud de Las Piedras, por precaución había quedado afuera ante Wanderers. Ante Corinthians en Brasil jugó apenas 23’ previo a resentirse de un dolor muscular que lo alejó de las canchas por otros cuatro encuentros. Jugó tres más y volvió a sentirse por lo que quedó descartado ante Central Español y ya no jugará ante Cerro este domingo.

No todas son malas en filas aurinegras porque el cuerpo técnico tendrá tres regresos. Por un lado contará con el retorno de su capitán Maximiliano Olivera luego de la sanción de dos partidos sufrida por la roja ante Liverpool en la primera fecha del Torneo Intermedio, mientras que también recuperará futbolistas que estuvieron en sanidad.

Entre ellos, Franco Escobar, quien solo pudo disputar 45 minutos ante Independiente Santa Fe antes de retirarse sentido tras una lesión en el tobillo. A su vez, también contará con el regreso de Eduardo Darias quien sufrió un corte en la rótula y lo dejó -al igual que el defensa argentino- fuera de la convocatoria ante Central Español, aunque sí podrán estar para el encuentro del domingo a las 15:00 en el Estadio Luis Tróccoli.