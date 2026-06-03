La decisión que tomó el Consejo Directivo de Peñarol con Diego Aguirre y los pasos a seguir en el club

El Consejo Directivo de Peñarol tuvo este martes una extensa reunión en la que se tocaron varios temas institucionales importantes pero también se habló y bastante sobre el presente deportivo del equipo que dirige Diego Aguirre.

Es que luego de la derrota del lunes frente a Central Español en el Estadio Campeón del Siglo por la tercera fecha del Torneo Intermedio, la preocupación por el momento del Carbonero es grande.

En tal sentido y después de que el gran objetivo de seguir en las copas internacionales quedó trunco —eliminado de la Copa Libertadores y también Copa Sudamericana—, puertas para adentro hay interés en revertir la situación y entienden que la Fiera es el hombre indicado para sacar al equipo de este pozo deportivo.

Es por eso que luego de la extensa charla deportiva de este martes, el Consejo Directivo de Peñarol tomó la decisión de recibir a Diego Aguirre la próxima semana, luego del encuentro que el Mirasol jugará en el Estadio Luis Tróccoli frente a Cerro por la cuarta fecha del Torneo Intermedio.

"Va a ser una reunión para analizar todo el semestre, ver cómo está Diego y planificar lo que se viene porque tenemos un parate largo que lo debemos aprovechar muy bien para mejorar en todo sentido", dijo uno de los consejeros al salir del Palacio Peñarol.

"En ningún momento se puso en discusión, ni en duda ni se sometió a votación hoy la continuidad de Diego Aguirre", dijo otro consejero luego de la reunión que duró dos horas y media en la sede de la institución aurinegra.

Luego de ese extenso encuentro, el presidente Ignacio Ruglio atendió a los medios allí presentes, entre ellos Ovación, y comenzó diciendo: "Fue un buen Consejo Directivo, con buen nivel de charla y largo en el que además del momento deportivo vimos flujos de caja, proyecciones para el año, temas contractuales del plantel y en líneas generales todos pensando lo mismo: que es importante cerrar el semestre ganando y luego hacer un cierre de semestre con Diego. Ver qué cosas hay que corregir a futuro y ojalá lo veamos con ganas porque lo que queremos es que siga en el club y después de ese partido, empezar a hacer evaluaciones de cómo encarar el segundo semestre y qué lectura se hace de lo que pasó".

Noticia en desarrollo.