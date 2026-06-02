Luz verde: las finales de la LUB comenzarán el miércoles en el Antel Arena, con las dos hinchadas

Las finales comenzarán el miércoles, tal y como estaba previsto, luego de la reunión en el Ministerio del Interior entre Carlos Negro y representantes de los clubes finalistas, Peñarol y Aguada. Se accedió a jugar con hinchas de los dos equipos en el Antel Arena y avanzaron en la negociación por el segundo y tercer partido que aún no tiene sede definida.

El principal cortocircuito entre clubes y el Ministerio se solucionó. Hubo marcha atrás a la intención de jugar solo con hinchada local, algo a lo que los clubes se habían manifestado en contra en un comunicado que sacaron conjunto. La información fue brindada por Pica la Naranja (Radio Universal) y confirmada a Ovación por fuentes de la FUBB.

Se espera que en los próximos minutos se comuniquen los detalles de la venta de entradas del juego 1, se trabaja en estos momentos en temas de operativa. Sí todavía restan negociaciones para los próximos dos encuentros, fijados para el martes 9 y viernes 12 con escenario a definir.

Al no estar el Antel Arena disponible, la opción que se planteó es jugar en cancha de los clubes, solo con parcialidad local, tal y como ocurrió en los cuatro primeros partidos de las finales de 2024 que involucró a estos dos equipos. Sin embargo aún se debe negociar con Tenfield, que en las diversas reuniones del lunes se opuso a esta propuesta con la intención de que todas las finales sean en cancha neutral. En un principio se llegó a un acuerdo con el Campus de Maldonado, pero por negativa de Aguada se buscó una solución en Montevideo, donde Malvín y Biguá parecían tomar fuerza para la disputa de esos dos partidos.

La FUBB ya había comunicado oficialmente que la cuarta final se jugaba el martes 16 en el Antel Arena, al igual que las restantes en caso de ser necesarias. Si bien todo da a indicar que se va a seguir a rajatabla el calendario —19, 22 y 26 de junio— ya que la participación de la selección —el 2 de julio ante Argentina y el 5 ante Cuba— apresura la definición, ahora ya no hay tantas garantías que esos encuentros se jueguen efectivamente en el escenario de básquetbol más grande del país.