Comunicado conjunto de Peñarol y Aguada para que las finales de la Liga se jueguen con las dos hinchadas

Las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025/26 entre Peñarol y Aguada están previstas para comenzar este miércoles 3 de junio en el Antel Arena. De hecho la primera final es la única que pudo confirmarse, pero ahora hay incertidumbre sobre otros detalles que exceden a lo deportivo: en particular el ingreso de hinchas de las dos parcialidades, por injerencia del Ministerio del Interior.

En su objetivo por garantizar la seguridad del espectáculo, autoridades de la Policía no ven con buenos ojos que acudan tanto hinchas de Peñarol como de Aguada al partido, pese a que se juegue en el Antel Arena, el complejo más grande y que permite una división adecuada en sus tribunas.

No obstante, los dos clubes se pronunciaron públicamente al respecto y manifestaron, mediante un comunicado en conjunto, "su posición favorable a que las finales puedan disputarse con presencia de ambas parcialidades, bajo las condiciones de organización, sectorización y seguridad que se estimen correspondientes".

Martín Rojas lanza una flotada en Aguada vs. Peñarol. Foto: Natalia Rovira.

Comunicado conjunto completo

El Club Atlético Aguada y el Club Atlético Peñarol informan que, de común acuerdo, la puesta a la venta de entradas para las Finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol permanecerá momentáneamente diferida hasta tanto las autoridades competentes adopten una resolución definitiva respecto del régimen de concurrencia de público para los encuentros.

Ambas instituciones han trasladado oportunamente a las autoridades su posición favorable a que las finales puedan disputarse con presencia de ambas parcialidades, bajo las condiciones de organización, sectorización y seguridad que se estimen correspondientes.

Entendemos que las finales constituyen la máxima expresión deportiva de nuestro básquetbol y una instancia que históricamente ha sido vivida como una verdadera fiesta del deporte y de las familias, por lo que consideramos valioso agotar todas las instancias para procurar que ello pueda mantenerse.

En consecuencia, hasta tanto exista una definición oficial sobre este aspecto, se mantendrá en suspenso el inicio del proceso de venta de entradas.

En caso de que la resolución definitiva determine condiciones distintas a las planteadas por ambas instituciones, los clubes mantendrán una instancia de análisis conjunto a efectos de evaluar el escenario resultante y los pasos a seguir respecto de la organización y desarrollo de las finales.

Agradecemos la comprensión de socios, hinchas y público en general, reiterando el compromiso de ambas instituciones con el normal desarrollo del espectáculo y con las condiciones de seguridad necesarias para todos los asistentes.

Montevideo, 1 de junio de 2026.