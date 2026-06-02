La autocrítica de los jugadores de Peñarol tras otra derrota: “Los que estamos acá lo sufrimos muchísimo”

Peñarol sumó un nuevo golpe en una temporada que se ha vuelto cuesta arriba. Días después de quedar sin chances de continuar en las copas internacionales, el aurinegro cayó ante Central Español en el Campeón del Siglo en un partido que terminó envuelto en polémicas, expulsiones y un clima de evidente frustración.

Tras el encuentro, dos de los referentes del plantel, Washington Aguerre y Diego Laxalt, hablaron en zona mixta y reflejaron el sentir de un equipo que atraviesa uno de sus momentos más complejos del año.

"La verdad, qué sabor muy amargo. Es complicado, pero hay que dar la cara. En un momento así hay que estar tranquilos y entrenar para estar bien en el próximo partido", expresó Aguerre, visiblemente afectado por la situación que vive el equipo.

El arquero aurinegro también hizo referencia a las acciones que marcaron el desenlace del encuentro y cuestionó algunas decisiones arbitrales, especialmente la expulsión de Lucas Ferreira. "No entendí muy bien el VAR porque es una jugada donde la pelota va abajo y el jugador de Central es el que ataca la pelota con la cabeza. Lucas va a definir. Después el árbitro tomó su criterio y sabrá por qué", señaló.

Más allá de las polémicas, Aguerre reconoció que el equipo arrastra una carga anímica importante. "Después de los últimos dos clásicos que jugamos, el de la Supercopa y el del Parque Central, todo se vino abajo y se nos complicó. Hay que asumir esto y estar tranquilos porque la cabeza de uno se va. Yo también tengo la cabeza perdida por la impotencia de pasar un momento así", confesó.

Consultado sobre la situación del entrenador Diego Aguirre, el guardameta pidió ponerse en el lugar del técnico. "Debe estar triste y caliente porque las cosas no están saliendo. Tiene que controlar a más de 30 jugadores y no es fácil. Una cosa es estar dentro de la cancha y otra es estar afuera", sostuvo.

Por su parte, Diego Laxalt entendió que el partido se terminó de quebrar con las expulsiones sufridas por Peñarol en el tramo final. "Hasta la expulsión de Lucas estábamos en partido. Lo estábamos controlando y faltaban siete minutos. Después se fue un poco de las manos. Cuando quedás con dos jugadores menos se hace demasiado cuesta arriba y ellos encontraron el gol", analizó.

Eric Remedi tras ser expulsado. Foto: Ignacio Sánchez.

El lateral también reconoció que la eliminación internacional golpeó al grupo. "En lo anímico hay dificultades, obviamente. Han pasado muchas cosas y estamos atravesando un momento difícil. Pero de estos momentos se sale juntos y dándole para adelante", afirmó.

Respecto al desenlace caliente del encuentro, Laxalt evitó profundizar en las polémicas. "Cuando van a ver el VAR se generan confusiones y después hubo varias expulsiones. Eso provoca nerviosismo y hace todo más complicado", indicó.

Con el equipo fuera de la competencia internacional y lejos de la regularidad esperada, ambos futbolistas coincidieron en que el objetivo inmediato pasa por cerrar de la mejor manera antes del receso. Aguerre fue claro: "Hay que ganar el domingo, disfrutar un poco de la familia y desconectarse. Los que estamos acá lo sufrimos muchísimo. Hay que saber estar en estos momentos porque, si Dios quiere, a fin de año vamos a disfrutar de otra manera".