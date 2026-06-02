Una de David y Goliat: el perfecto registro de Central Español ante los grandes y los líderes de la Anual

Central Español no para de sorprender. El palermitano, recién ascendido y que en la previa parecía ser un contendiente a luchar por la permanencia, se olvidó rápido de ese objetivo y superó no solo a los grandes todas las veces que los enfrentó, sino también a los dos líderes de la Anual.

El hincha sueña despierto, el descenso ya no es una preocupación, los resultados llegaron rápido y hoy en día Central ya es una realidad. De quedar eliminado en la Copa de la Liga AUF ante un equipo juvenil de Peñarol, a una primera mitad de año soberbia.

El inicio del equipo que lideraba Pablo de Ambrosio en aquel entonces fue soñado. Se llevó tres puntos pesados de la Teja y en su primer espectáculo estelar fue a Maldonado y superó a Peñarol 2-1.

Cuando el equipo parecía ir barranca abajo cambió la pisada ante uno de los grandes animadores del torneo, uno de los líderes de la Tabla Anual, Deportivo Maldonado. El triunfo por 2-1 fue seguido de un resonante triunfo 1-0 a Nacional en el Gran Parque Central.

Pero lejos de quedarse con ese premio y cuando el equipo parecía volver a caer, otro gran rival lo terminó levantando. En el Palermo le dio la bienvenida al Racing, que venía de levantar la copa hacía una semana y lo derrotó por 2-0.

Aquella noche fue la última en la que de Ambrosio estuvo a cargo del equipo, pero Central Español se guardó al menos un batacazo más. La decisión de la SAD de romper el vínculo con el entrenador vino con una victoria ante Defensor Sporting y una derrota ante Cerro, pero en el debut de Diego Osella, el equipo palermitano fue al Campeón del Siglo y se llevó los tres puntos en un encuentro que no se veían por ningún lado.

El semestre se cierra la fecha que viene, donde Central tendrá otra prueba grande, frente a Racing, donde David se volverá a verse las caras con Goliat, con un 5-0 a su favor.