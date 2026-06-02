El motivo que demoró la salida de los jueces y llevó al inicio tardío del complemento de Peñarol-Central Español

Comenzó el partido en el Estadio Campeón del Siglo, se medían Peñarol y Central Español por la tercera fecha de la Serie A del Torneo Intermedio. Sin embargo, se dio un hecho en el que debió tomar nota el árbitro del partido, Hernán Heras, y llevó a la demora del inicio del complemento.

Marcos Montiel, uno de los referentes del conjunto palermitano, se arrimó al costado de la cancha para poder dialogar con su entrenador, el argentino Diego Osella. ¿El motivo? Le explicó a entrenador que los jugadores de su equipo se estaban confundiendo con la remera del juez principal.

Cabe destacar que la casaca del elenco palermitano era roja con líneas finas blancas, en tanto que la camiseta que tenía puesta Heras y los dos jueces asistentes era como una especie de fucsia. Algo que a simple vista confundía a los futbolistas visitantes.

En ese sentido, Osella se arrimó al cuarto árbitro, Santiago Motta, para comentarle sobre esta particular situación. Por esto los jueces del partido demoraron su reingreso al campo de juego para disputar los segundos 45 minutos en el CDS.

Jesús Trindade e Isaac Méndez disputan la pelota en el partido entre Peñarol y Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

Ya estaban tanto Peñarol como Central Español para disputar el complemento, pero no aparecían los jueces en el campo de juego del elenco Mirasol. En esa línea, los futbolistas de ambos equipos empezaron a llevar a cabo algunos ejercicios para no enfriarse.

Al rato apareció el equipo arbitral, con Heras a la cabeza, y se habían cambiado la indumentaria. Pasaron a tener remera y medias de color amarillo fosforescente. Lo que evitaba cualquier tipo de confusión.

En la cancha

Diego Laxalt y Franco Muñoz disputan la pelota en el partido entre Peñarol y Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

Ya en lo futbolístico, no pasó mucho en la primera parte en el CDS. Peñarol volvió a mostrar los problemas de los últimos cotejos: poco juego y escazas situaciones de peligro sobre el arco del brasileño Rodolfo. Generó dos situaciones el elenco que conduce técnicamente Diego Aguirre por medio de disparos desde afuera del área de Matías Arezo.

Cerca del final de los primeros 45 minutos, Peñarol estuvo muy cerca de abrir el tanteador. Tras un buen centro del lateral Brian Barboza, Diego Laxalt ganó de cabeza y obligó a una buena tapada del guardameta Roldolfo.

Asimismo, el equipo visitante tuvo sus chances para romper la paridad en el marcador. La primera fue un tiro que ejecutó Fernando Camarda y mandó al tiro de esquina Washington Aguerre, mientras que en los minutos finales contó con un tiro libre de Martín Aguilera que reventó el travesaño Mirasol.