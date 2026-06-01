Finales de la LUB en incertidumbre luego de no haber acuerdo entre los clubes y el Ministerio del Interior

Las negociaciones entre Peñarol, Aguada, la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) y el Ministerio del Interior no llegaron a buen puerto, por lo que mañana habrá una nueva reunión junto al Ministro Carlos Negro, en busca de que las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol se jueguen con ambas parcialidades y en las fechas pautadas.

A pesar de que la reunión entre las partes y el organismo estatal derivara en que no había garantías para jugar el primer partido en el Antel Arena con público de ambos equipos, las negociaciones continuarán este martes a las 12:30 horas, donde se buscará destrabar el principal punto para que de esta manera sacar las entradas a la venta y confirmar que el partido se juegue efectivamente el miércoles 3 como estaba previsto. Este último punto fue informado por Pica la Naranja (Radio Universal) y confirmado por fuentes de la reunión a Ovación. Tanto Carboneros como Aguateros entienden que no es redituable jugar en el escenario de básquetbol más grande del país sin ambas parcialidades.

Los clubes ya habían sacado un comunicado en conjunto a la tarde del lunes donde se pronunciaron públicamente al respecto y manifestaron, "su posición favorable a que las finales puedan disputarse con presencia de ambas parcialidades, bajo las condiciones de organización, sectorización y seguridad que se estimen correspondientes".

Sin embargo, apretados por los tiempos y sin acuerdo aún, la decisión sigue en veremos, aunque la intención parece ser hacer esfuerzos para que las dos hinchadas se hagan presentes en la definición de la LUB. A su vez, tampoco se llegó a un acuerdo de donde disputar los segundos y terceros partidos. Tenfield tiene la potestad de definir el escenario y se niega a que los partidos se disputen en cancha de los clubes finalistas.

Aguada no ve con buenos ojos ir al interior, más allá de que la postura de la FUBB y la empresa de televisión sea ir al Campus de Maldonado, con quien había acuerdo. La opción que se manifestó para estos encuentros donde el Antel Arena no se encuentra disponible fueron partidos en escenarios neutrales de Montevideo, donde Malvín y Biguá son los que parecían ganar fuerza. Sin embargo tampoco hubo acuerdo para la fijación de dichos partidos.

Las finales comenzarían el miércoles 9, con un condicional más firme que nunca por la incertidumbre que cada vez se hace más fuerte, tras reuniones que se siguen dilapidando y las fechas acercándose.