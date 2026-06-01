Los Teros cerraron con un gran triunfo la segunda etapa del Sevens World Championship al vencer a Gran Bretaña
Los dirigidos por Gabriel Puig lograron una victoria en el torneo que tuvo a Valladolid como sede y ahora encararán la última etapa que se disputará en Burdeos, Francia.
Los Teros cerraron su participación en la segunda etapa del Sevens World Championship que se disputó el fin de semana en Valladolid, España, y ahora encararán la última etapa de Mundial que tendrá a Burdeos como ciudad sede.
El equipo de Gabriel Puig se despidió de España con una gran victoria frente a Gran Bretaña en cifras de 19 a 17 con tries de Joaquín Fresnedo (5', 14') y Alfonso Chahnazaroff (8') más las conversiones de Juan Manuel Tafernaberry (5', 15').
Con este resultado, la Celeste se ubicó en el puesto 11 del certamen que tuvo como campeón a Australia, que en la final derrotó a Sudáfrica por 26 a 19 y repitió el título en la rama femenina venciendo a Estados Unidos por 27 a 14.
La etapa de Valladolid para Los Teros Seven había comenzado el viernes con derrota primero ante los All Blacks por 40-0. Con tries de Kitiona Vai a los 3', Roderick Solo a los 5', Sione Molia a los 7', Kele Lasaqa a los 8', Regan Ware a los 14' y Akuila Rokolisoa a los 16' más las conversiones de Ngarohi McGarvey-Black a los 3', 5', 8' y 17', y Akuila Rokolisoa a los 14', Nueva Zelanda redonde{o el resultado final ante la Celeste luego de haberse ido al descanso 21-0 arriba.
El equipo uruguayo salió a la cancha con Joaquín Fresnedo, el capitán Diego Ardao, Tomás Etcheverry, Pedro Hoblog, Francisco Landauer, Ignacio Rodríguez y Baltazar Amaya, refuerzo de lujo que tuvo el plantel para este cierre de temporada.
En el transcurso del encuentro ingresaron Ignacio Álvarez Akiki, Juan Manuel Tafernaberry, Alfonso Vidal, Alfonso Chahnazaroff e Ignacio Facciolo, otro refuerzo importante que tuvo el plantel tras su pasaje por Peñarol Rugby en este inicio de 2026.
Tras su primer partido frente a Nueva Zelanda, Los Teros Seven volvieron a escena a las 10:35 de la mañana frente a Los Pumas de Argentina, que en su estreno habían vencido en un complicado partido a Alemania por 26 a 17.
Los celestes comenzaron muy bien el encuentro y en la primera aproximación al ingoal rival, aprovecharon su chance y se pusieron en ventaja al minuto de juego con un try de Tomás Etcheverry convertido por Federico Landauer.
Luego Los Pumas tomaron el control del juego y llegaron al empate con un try y conversión de Martiniano Arrieta y en el cierre de la primera parte, un error en la salida de Uruguay le permitió a Luciano González apoyar y dejar a su equipo arriba 12-7 antes del descanso.
En el complemento los albicelestes apretaron el acelerador y con tries de Sebastian Dubuc a los 8', 10' y 12', y Matteo Graziano a los 15', más cuatro conversiones de Santiago Vera sacaron ventaja ante un Uruguay que acortó diferencias con un try y conversión de Juan Manuel Tafernaberry para dejar las cosas 40-14 a favor de Los Pumas, que sellaron su segundo triunfo en la serie.
La tercera presentación de Uruguay en el Grupo B también fue con derrota, pero por 52-0 ante Alemania, que volvió a ser el rival celeste en las semifinales de la Bowl Cup (noveno puesto) y se impuso otra vez, aunque por 24 a 17 ya en la jornada del sábado.
Tras la segunda etapa del Sevens World Championship, Los Teros se mantienen en la novena posición con 6 puntos, pero a ocho puntos de Kenia, que está octavo. Cabe recordar que los ocho mejores clasificados tras las tres fechas, jugarán la División 1 del Circuito Mundial, mientras que los restantes cuatro se unirán a dos selecciones más para competir en la División 2 en la próxima temporada.
La tercera fecha del Sevens World Championship será en Burdeos
Luego de disputadas las dos primeras etapas en Hong Kong y Valladolid, el Sevens World Championship tendrá la tercera y última fecha entre el 5 y el 7 de junio en Burdeos, Francia, con las 12 selecciones participantes buscando cerrar el certamen de la mejor manera.
Los Teros Seven, que están en el noveno lugar, integrarán el Grupo B con Australia, España y Estados Unidos. En el Grupo A estarán Sudáfrica, Fiji, Kenia y Gran Bretaña, mientras que el Grupo C lo ocuparán Argentina, Nueva Zelanda, Francia y Alemania.
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