Los Teros cerraron con un gran triunfo la segunda etapa del Sevens World Championship al vencer a Gran Bretaña

Los Teros cerraron su participación en la segunda etapa del Sevens World Championship que se disputó el fin de semana en Valladolid, España, y ahora encararán la última etapa de Mundial que tendrá a Burdeos como ciudad sede.

El equipo de Gabriel Puig se despidió de España con una gran victoria frente a Gran Bretaña en cifras de 19 a 17 con tries de Joaquín Fresnedo (5', 14') y Alfonso Chahnazaroff (8') más las conversiones de Juan Manuel Tafernaberry (5', 15').

Con este resultado, la Celeste se ubicó en el puesto 11 del certamen que tuvo como campeón a Australia, que en la final derrotó a Sudáfrica por 26 a 19 y repitió el título en la rama femenina venciendo a Estados Unidos por 27 a 14.

La etapa de Valladolid para Los Teros Seven había comenzado el viernes con derrota primero ante los All Blacks por 40-0. Con tries de Kitiona Vai a los 3', Roderick Solo a los 5', Sione Molia a los 7', Kele Lasaqa a los 8', Regan Ware a los 14' y Akuila Rokolisoa a los 16' más las conversiones de Ngarohi McGarvey-Black a los 3', 5', 8' y 17', y Akuila Rokolisoa a los 14', Nueva Zelanda redonde{o el resultado final ante la Celeste luego de haberse ido al descanso 21-0 arriba.

El equipo uruguayo salió a la cancha con Joaquín Fresnedo, el capitán Diego Ardao, Tomás Etcheverry, Pedro Hoblog, Francisco Landauer, Ignacio Rodríguez y Baltazar Amaya, refuerzo de lujo que tuvo el plantel para este cierre de temporada.

En el transcurso del encuentro ingresaron Ignacio Álvarez Akiki, Juan Manuel Tafernaberry, Alfonso Vidal, Alfonso Chahnazaroff e Ignacio Facciolo, otro refuerzo importante que tuvo el plantel tras su pasaje por Peñarol Rugby en este inicio de 2026.

Tras su primer partido frente a Nueva Zelanda, Los Teros Seven volvieron a escena a las 10:35 de la mañana frente a Los Pumas de Argentina, que en su estreno habían vencido en un complicado partido a Alemania por 26 a 17.

Los celestes comenzaron muy bien el encuentro y en la primera aproximación al ingoal rival, aprovecharon su chance y se pusieron en ventaja al minuto de juego con un try de Tomás Etcheverry convertido por Federico Landauer.

Joaquín Fresnedo apoya un try con Los Teros Seven. Foto: @Teros7s.

Luego Los Pumas tomaron el control del juego y llegaron al empate con un try y conversión de Martiniano Arrieta y en el cierre de la primera parte, un error en la salida de Uruguay le permitió a Luciano González apoyar y dejar a su equipo arriba 12-7 antes del descanso.

En el complemento los albicelestes apretaron el acelerador y con tries de Sebastian Dubuc a los 8', 10' y 12', y Matteo Graziano a los 15', más cuatro conversiones de Santiago Vera sacaron ventaja ante un Uruguay que acortó diferencias con un try y conversión de Juan Manuel Tafernaberry para dejar las cosas 40-14 a favor de Los Pumas, que sellaron su segundo triunfo en la serie.

La tercera presentación de Uruguay en el Grupo B también fue con derrota, pero por 52-0 ante Alemania, que volvió a ser el rival celeste en las semifinales de la Bowl Cup (noveno puesto) y se impuso otra vez, aunque por 24 a 17 ya en la jornada del sábado.

Tras la segunda etapa del Sevens World Championship, Los Teros se mantienen en la novena posición con 6 puntos, pero a ocho puntos de Kenia, que está octavo. Cabe recordar que los ocho mejores clasificados tras las tres fechas, jugarán la División 1 del Circuito Mundial, mientras que los restantes cuatro se unirán a dos selecciones más para competir en la División 2 en la próxima temporada.

El festejo de Los Teros Seven tras vencer a Gran Bretaña. Foto: @Teros7s.

La tercera fecha del Sevens World Championship será en Burdeos

Luego de disputadas las dos primeras etapas en Hong Kong y Valladolid, el Sevens World Championship tendrá la tercera y última fecha entre el 5 y el 7 de junio en Burdeos, Francia, con las 12 selecciones participantes buscando cerrar el certamen de la mejor manera.

Los Teros Seven, que están en el noveno lugar, integrarán el Grupo B con Australia, España y Estados Unidos. En el Grupo A estarán Sudáfrica, Fiji, Kenia y Gran Bretaña, mientras que el Grupo C lo ocuparán Argentina, Nueva Zelanda, Francia y Alemania.



