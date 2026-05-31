Old Boys y otra abultada victoria para seguir liderando el Top 12 de rugby tras la disputa de la octava fecha

El Top 12 de rugby de Primera División tuvo este sábado la disputa de la octava fecha que dejó un mano a mano entre Old Boys y Old Christians en la lucha por el título de campeón del Torneo Apertura 2026 del Campeonato Uruguayo.

Es que el azulgrana volvió a ganar y jugando como local en su cancha de British School derrotó sin problemas a Ceibos por 43 a 0, sumó el punto de bonificación ofensiva y llegó a 40 unidades en sus ocho presentaciones hasta ahora.

Por otra parte y también jugando en su campo deportivo, pero en San Patricio, Old Christians consiguió una aplastante victoria ante el Círculo de Tenis de Montevideo por 110 a 14 sumando el bonus ofensivo para seguir bien de cerca a Old Boys, ya que está segundo con 39.

La brecha en la tabla de posiciones se agrandó con Carrasco Polo, que sigue tercero tras vencer al Montevideo Cricket Club por 15 a 21 jugando como visitante en cancha del Decano. El Caballito quedó a 12 puntos del segundo y 13 del primero.

En los otros resultados de la etapa, Los Cuervos y Trébol de Paysandú empataron en 24 en lo que fue un partidazo, Lobos de Punta del Este venció como visitante a Seminario 38-23 y Champagnat derrotó a PSG 31-12.

La novena fecha se jugará el próximo sábado 6 de junio con los siguientes partidos: Montevideo Cricket Club-Trébol; Ceibos-Los Cuervos, Carrasco Polo-Círculo de Tenis, Lobos-Old Boys, Old Christians-Champagnat y PSG-Seminario.