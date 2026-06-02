Peñarol terminó de forma insólita con tres expulsiones ante Central Español en apenas tres minutos

Peñarol terminó con tres expulsiones en el final, que afectan nuevamente el armado del plantel de Diego Aguirre pensando en el partido frente a Cerro, que cerrará el primer semestre para el Carbonero.

Cuando parecía que el dolor de cabeza para el Mirasol era solo el resultado, un empate 0-0 donde el equipo tenía dificultades para generar peligro, más problemas aparecieron en arcas aurinegras. En un partido que fue tranquilo en cuanto a lo sanitario, para un equipo que venía sufriendo lesiones varias,el armado del plantel volverá a ser un problema para la Fiera.

Las expulsiones llegaron luego de una intervención del VAR, que invitó a Hernán Heras a revisar una tarjeta roja a Lucas Ferreira, que en el intento de rematar una pelota dividida terminó impactando en la cara a un jugador de Central Español. Al ser convocado el árbitro, Matías Arezo —como suplente— y Eric Remedi fueron expulsados por la protesta, no solo dejando al Mirasol con nueve en el tramo final, sino también arrastrando las suspensiones para el partido frente al Villero, por la fecha 4 del Torneo Intermedio, donde el Carbonero deberá visitar el Tróccoli.

Con dos jugadores de más el equipo palermitano, que había aguantado el resultado, se animó a ser protagonista y terminó ganando el partido por 1-0, gracias a un golazo de Lucas Pino en el tiempo de adición, en el debut de Diego Osella en la dirección técnica.

Peñarol dejó pasar además la chance de darle caza a Racing y Deportivo Maldonado en la cima de la Tabla Anual. Además el aurinegro relegó su liderazgo en la Serie A que ahora lidera Cerro Largo con el mismo puntaje que el Mirasol, pero con mejor diferenciua de gol.

En la nota postpartido con la televisión, Washington Aguerre fue crítico con la actuación de De Armas, insinuando que el árbitro del partido ya los había perjudicado anteriormente.