Aguerre tras la derrota de Peñarol: "Con dos menos es complicado y creo que el árbitro jugó a favor de ellos"

Washington Aguerre fue crítico con el accionar del arbitraje una vez finalizado el partido en el que Peñarol cayó 1 a 0 frente a Central Español por la tercera fecha del Torneo Intermedio. "Con dos jugadores menos la verdad que es complicado y creo que el árbitro también jugó a favor de ellos", señaló el arquero aurinegro.

El problema para el Carbonero comenzó ya en los descuentos, cuando el zaguero de Peñarol, Lucas Ferreira, fue expulsado a instancias del VAR por una patada que golpeó sobre la cabeza de un jugador de Central. A la expulsión del defensor del Mirasol le siguieron la de Matías Arezo, que ya se encontraba en el banco de suplentes, y la de Eric Remedi que aún se encontraba en cancha, ambos por protestas desmedidas al juez del encuentro: Hernán Heras.

Dentro de la cancha, Aguerre intentó evitar las protestas de sus compañeros y seguir con el partido, pero en el diálogo posterior al encuentro con la prensa, manifestó sentirse perjudicado por el accionar de Heras: "Ya nos pasó lamentablemente y nos sigue pasando. Otra vez el mismo árbitro, qué coincidencia eso, ¿no?".

Con esta derrota, Peñarol llegó a seis puntos en tres partidos jugados y comparte el liderato del grupo A del Torneo Intermedio con Cerro Largo. "Tenemos que levantar cabeza y seguir porque queda un partido y hay que prepararnos para lo que se viene", sentenció el golero aurinegro.

