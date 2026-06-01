"Ganso el que publica": Flavio Perchman respondió al rumor de un posible fichaje para el plantel de Nacional

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, se expresó esta tarde sobre el rumor que surgió en redes sociales sobre la posible contratación del futbolista brasilero Paulo Henrique Ganso hacia el tricolor. Con tono humorístico, el dirigente albo expresó: "Básicamente Ganso el que publica".

Básicamente Ganso el que publica — Flavio Perchman (@FlaCePer) June 1, 2026

Horas antes, Perchman reposteó otra publicación de una cuenta partidaria no oficial de Nacional en la que se criticaba la posible incorporación: "Bueno parece que viene Ganso, un Brazuca que tiene 36 años y en 16 partidos tiene 0 goles y 0 asistencias, cobra mas de 180 mil dolares por mes en Fluminense", dice la entrada.

Bueno parece que viene Ganso, un Brazuca que tiene 36 años y en 16 partidos tiene 0 goles y 0 asistencias, cobra mas de 180 mil dolares por mes en Fluminense basicamente es un Lodeiro Brasileño que cobra 80 veces mas que el, llega a venir seria la peor incorporación del siglo. pic.twitter.com/5M9b128dLT — TricoloresUnidos (@tricoloresunido) June 1, 2026

El rumor que se extendió principalmente en redes sociales surgió, en parte, por una publicación que realizó el Fluminense el pasado 26 de mayo. En dicho post, el equipo brasilero expresó: "El centrocampista Paulo Henrique Ganso no estará en la convocatoria del Fluminense para los próximos dos partidos. A principios de esta semana, el jugador informó a la directiva del interés de otro club en ficharlo durante el mercado de fichajes de mitad de año. Por ello, el club decidió no incluirlo en la convocatoria para que tenga tranquilidad y las condiciones necesarias para decidir su futuro."

INFORMAÇÃO: O meia Paulo Henrique Ganso não será relacionado nas duas próximas partidas do Fluminense. No início da semana o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o… pic.twitter.com/bHwAFPuhht — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 26, 2026

El mediapunta que jugó para la selección brasilera durante la Copa América 2011, tiene 36 años y termina contrato con el conjunto de Río de Janeiro en diciembre de este 2026. De los 18 partidos que se disputaron en la actual temporada del Brasileirao, Ganso fue titular en 12 ocasiones en las que no pudo anotar goles ni brindar asistencias. Sin embargo, según Transfermarkt dentro de Brasil hay grandes equipos interesados en su contratación: São Paulo, Corinthians, Athletico Paranaense, Santos y Remo.

Entre otras cosas, Ganso fue campeón de una Copa Sudamericana y dos Copas Libertadores: la primera en la historia de Fluminense en 2023 y la Libertadores obtenida por el Santos en 2011, enfrentando a Peñarol en la final.