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El País Ovación Fútbol

Boston River vs. Liverpool en vivo por el Intermedio: el negriazul visita Florida buscando cortar su mala racha

El Sastre, que terminó su participación en la Copa Sudamericana, ahora se dedicará de lleno a la Liga AUF Uruguaya y buscará sumar de a tres como local. Viene de caer ante Cerro Largo.

El País
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01/06/2026, 14:27
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Francisco Bonfiglio festeja un gol para Boston River.
Francisco Bonfiglio festeja un gol para Boston River.
Foto: Boston River

Por la tercera fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya, el Campeones Olímpicos de Florida abre sus puertas para el partido entre el local Boston River y Liverpool, donde ambos buscarán una victoria necesaria para sus aspiraciones.

El Sastre viene de dos derrotas consecutivas y sin dejar una buena imagen. Cayó goleado 3-0 ante Cerro Largo en Melo y culminó su actividad internacional con una derrota 2-0 ante Sao Paulo en el Morumbí. Los de barrio Bolívar solo pudieron sumar tres puntos en su grupo de la Copa Sudamericana y están decimosegundos en la Tabla Anual.

Al igual que Boston, el equipo negriazul también aspira a entrar a la zona de clasificación a copas internacionales y está lejos: actualmente está decimoprimero con 21 puntos. Los dirigidos por Jorge Fossati además transitan una mala racha y hace tres partidos que no consiguen la victoria: cayeron ante Montevideo Wanderers y frente a Peñarol y vienen de empatar sin goles con Racing.

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Boston River vs. Liverpool: alineaciones confirmadas

Día. 1 de junio
Hora. 15:00
Torneo. Intermedio, fecha 3
Transmiten. DSports, Disney+, AntelTV, Cables

Boston River. Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marco Mancebo, Martín González, Ignacio Fernández; Rafael Haller, Facundo Muñoa, Marcelo Hornos; Leandro Suhr, Francisco Bonfiglio, Yair González.
DT. Ignacio Ithurralde

Liverpool. Matías Bernatene; Kevin Amaro, Santiago Strasorier, Santiago Laquidaín, Enzo Castillo, Diego Romero; Lucas Acosta, Nicolás Garayalde, Ramiro Degregorio; Federico Martínez, Facundo Barceló.
DT. Jorge Fossati

Árbitro: Javier Burgos.
Asistentes: Marcos Rosamen y Heber Godoy.
Cuarto: Eduardo Varela.
VAR: Andrés Cunha.

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