Boston River vs. Liverpool en vivo por el Intermedio: el negriazul visita Florida buscando cortar su mala racha
El Sastre, que terminó su participación en la Copa Sudamericana, ahora se dedicará de lleno a la Liga AUF Uruguaya y buscará sumar de a tres como local. Viene de caer ante Cerro Largo.
Por la tercera fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya, el Campeones Olímpicos de Florida abre sus puertas para el partido entre el local Boston River y Liverpool, donde ambos buscarán una victoria necesaria para sus aspiraciones.
El Sastre viene de dos derrotas consecutivas y sin dejar una buena imagen. Cayó goleado 3-0 ante Cerro Largo en Melo y culminó su actividad internacional con una derrota 2-0 ante Sao Paulo en el Morumbí. Los de barrio Bolívar solo pudieron sumar tres puntos en su grupo de la Copa Sudamericana y están decimosegundos en la Tabla Anual.
Al igual que Boston, el equipo negriazul también aspira a entrar a la zona de clasificación a copas internacionales y está lejos: actualmente está decimoprimero con 21 puntos. Los dirigidos por Jorge Fossati además transitan una mala racha y hace tres partidos que no consiguen la victoria: cayeron ante Montevideo Wanderers y frente a Peñarol y vienen de empatar sin goles con Racing.
Boston River vs. Liverpool: alineaciones confirmadas
Día. 1 de junio
Hora. 15:00
Torneo. Intermedio, fecha 3
Transmiten. DSports, Disney+, AntelTV, Cables
Boston River. Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marco Mancebo, Martín González, Ignacio Fernández; Rafael Haller, Facundo Muñoa, Marcelo Hornos; Leandro Suhr, Francisco Bonfiglio, Yair González.
DT. Ignacio Ithurralde
Liverpool. Matías Bernatene; Kevin Amaro, Santiago Strasorier, Santiago Laquidaín, Enzo Castillo, Diego Romero; Lucas Acosta, Nicolás Garayalde, Ramiro Degregorio; Federico Martínez, Facundo Barceló.
DT. Jorge Fossati
Árbitro: Javier Burgos.
Asistentes: Marcos Rosamen y Heber Godoy.
Cuarto: Eduardo Varela.
VAR: Andrés Cunha.
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