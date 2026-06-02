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El País Ovación Fútbol

Peñarol y un mal repetido: las rojas que frenaron al Mirasol en sus torneos y qué dijo Diego Aguirre de eso

El conjunto Carbonero sucumbió ante Central Español por 1-0 en el Campeón del Siglo en una noche que estuvo marcada por las expulsiones a Lucas Ferreira, Eric Remedi y Matías Arezo.

Alberto Sobrero.
Alberto Sobrero
02/06/2026, 03:40
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Eric Remedi tras ser expulsado.
Eric Remedi tras ser expulsado.
Foto: Ignacio Sánchez.

Una vez más Peñarol dejó pasar la chance de estirar su diferencia con Nacional y alcanzar la cima de la Tabla Anual junto a Deportivo Maldonado.

El Mirasol repitió horrores del pasado que varias veces los señaló la Fiera en conferencias de prensas: las expulsiones que sufrió el equipo a lo largo del 2026. “No nos puede pasar eso”, esgrimió Aguirre por las rojas de Lucas Ferreira, Eric Remedi y Matías Arezo (que ya estaba afuera del campo) en la dura caída 1-0 ante Central Español en el CDS.

"Lo del final fue lamentable", expresó Diego Aguirre por las tres expulsiones en los últimos minutos

Los números indican que, más allá del bajo rendimiento futbolístico de Peñarol, el elenco de Aguirre volvió a tropezar con la misma piedra. En lo que va del año el conjunto Carbonero disputó un total de 25 partidos de forma oficial (Supercopa Uruguaya, Copa Libertadores, Torneo Apertura y tres jornadas del Torneo Intermedio) donde vio 10 rojas.

Esas 10 expulsiones se dieron en ocho partidos en los que Peñarol ganó tres, empató dos (uno de ellos fue el clásico ante Nacional por la Supercopa que se lo llevó por 4-2 en los penales) y cosechó tres derrotas.

El lamento de los jugadores de Peñarol tras la derrota ante Central Español.
El lamento de los jugadores de Peñarol tras la derrota ante Central Español.
Foto: Ignacio Sánchez.

Hay dos futbolistas que fueron expulsados en dos oportunidades: Maximiliano Olivera y el argentino Remedi. No solo eso, sino que dos de esas 10 rojas fueron por protestarle al juez. Eso ocurrió con Washington Aguerre en el 1-1 ante Defensor Sporting y Remedi ayer.

Peñarol deberá trabajar puertas para adentro para poder mejorar este ítem, ya que le ha costado puntos claves en la actual temporada.

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