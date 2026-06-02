La jugada que desató el caos: la expulsión de Lucas Ferreira tras el llamado del VAR que derivó en dos rojas más
El mal humor se desató en Peñarol en los instantes finales del juego, donde Christian Ferreyra convocó a Hernán Heras para expulsar al defensor Mirasol. Central Español lo terminó ganando con dos más.
En un segundo tiempo que se jugaba lejos del arco de Washington Aguerre, Peñarol terminó hipotecando el resultado luego de múltiples expulsiones. En un momento donde la tribuna presionaba y el Carbonero no podía generar peligro, el llamado de Christian Ferreyra a Hernán Heras para que observe una posible roja a Lucas Ferreira, desencadenó tres rojas más, tras las que Central Español se animó a ir en busca de las tres unidades y lo terminó consiguiendo.
Luego de interceptar un pase en media cancha, el defensor transportó la pelota y llegó a posicionarse como un delantero más dentro del área de un palermitano que se defendía con mucha gente. Javier Cabrera tiró un centro que llegó a despejar un defensor visitante y en el intento de ir a buscar la pelota, Ferreira impactó con su pierna sobre la cara de su rival.
Si bien Lucas no ve a su rival, arriesga a ir a disputar un balón en el cual el jugador del palermitano llegaba claramente antes. La intención del jugador aurinegro no está en tela de juicio, pero la gravedad del impacto y la zona a la que golpea, puede asistir razón a Christian Ferreyra a intervenir y convocar a Heras a que observara la jugada.
Además la pelota iba a una altura donde perfectamente era jugable con la cabeza. Lo cual puede ser un argumento a favor de la decisión arbitral, luego de la intervención del VAR. Recordar que Heras en primera instancia había decidido tarjeta amarilla, apreciando la infracción a tiempo real.
A Peñarol se le saltó la cadena, primero luego de la seña de la revisión, donde Matías Arezo se acercó a protestar, lo que derivó con la primera roja y luego Eric Remedi, quien reclamó más acaloradamente, dejó la cancha por doble amarilla. La acción también derivó en expulsión para el preparador físico Mirasol.
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