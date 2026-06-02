"Lo del final fue lamentable", expresó Diego Aguirre por las tres expulsiones en los últimos minutos

Diego Aguirre habló en conferencia de prensa tras la derrota 1-0 sobre Central Español. El entrenador fue crítico con las expulsiones en el final y entendió el malestar de los hinchas: "Yo si estuviera en la tribuna estaría igual que ellos".

"Fue un descontrol, cosas que no pueden pasar, nos terminó costando el partido", comenzó declarando la Fiera tras las tres rojas que sufrió su equipo. "En un partido relativamente tranquilo, no encontramos los caminos al gol, pero lo del final fue lamentable. Fue muy duro, expulsiones, descontrol, sufrir un gol con dos jugadores menos, fue muy malo lo que pasó", agregó.

El DT explicó que el equipo "está anímicamente golpeado, porque no se han conseguido los objetivos" y contó que el final del primer semestre "se hizo muy difícil". "Esperábamos otra cosa, no pudimos encontrar los caminos al gol que nos diera el triunfo y nos terminó costando el partido", concluyó.

Aguirre dijo que como consecuencia de los objetivos no conseguidos "hay una perdida de confianza" y no encontró "mucha explicación a una situación así".

La Fiera se mimetizó con el hincha aurinegro: "Yo si estuviera en la tribuna estaría igual que ellos", y concluyó que "no es normal esta situación de adversidad" por no poder "mostrar lo que queríamos o que teníamos intención".

Por último dijo que espera "lógicamente terminar esta parte" del año "que ha sido dura, muy negativa, por la cantidad de cosas que han pasado, sumado a la falta de resultados". "No conseguimos ninguno de los objetivos que nos habíamos puesto y el equipo no tuvo la reacción en el partido de hoy que lo considerábamos importante", terminó.