Las entradas para la primera final de la LUB entre Peñarol y Aguada están a la venta: precios y dónde comprar

La negociación entre los clubes finalistas, Peñarol y Aguada, con el Ministerio del Interior llegó finalmente a buen puerto y a poco más de 24 horas que se dispute la primera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol salieron a la venta las entradas.

El Antel Arena abrirá sus puertas a las 19:15 horas para el partido que comenzará a las 21:15. Los hinchas Mirasoles ingresarán por la parte delantera, por la Avenida Damaso Antonio Larrañaga y tendrán el ingreso a su estacionamiento por José Ignacio Cerrato, mientras que los Aguateros accederán por el sector opuesto, que tiene su acceso por la Avenida Jacobo Varela y su ingreso al estacionamiento por la calle Valladolid.

Los ingresos se pueden adquirir a través de TickAntel. Franco Fernández informó los precios de los boletos. Los de nivel 3 tienen un valor por $600, el codo del nivel 1 cuesta $750, la parte central de dicho nivel tiene un costo de $1.000 y los ingresos a nivel de cancha están a un valor de $1.800. Para los socios de ambos equipos habrá descuentos, pudiendo adquirir los boletos a $450, $600, $750 y $1.500 respectivamente. Los menores de hasta 15 años deberán ingresar acompañados con entrada junto a un mayor. Menores de hasta 2 años ingresan gratis.

🙋🏻‍♂️JUEGO 1️⃣@BasketCAPuy 🆚 @Aguada_oficial



Entradas a la venta para ambas parcialidades a partir de las 18:00H en Tickantel. #LaLiga🏀 pic.twitter.com/2A6fHuilmk — Liga Uruguaya de Básquetbol (@LUB_Uy) June 2, 2026

Además Aguada comunicó la operativa de venta para su sector, donde socios y socios colaboradores podrán adquirir sus entradas a partir de las 18:00 horas, con la opción de agregar dos ingresos extras. Las generales se pondrán a la venta a partir de la hora 10:00 del miércoles.

Por su parte, Peñarol estableció la misma operativa de venta, donde los socios basket son quienes podrán adquirir los boletos adicionando dos más para público en general. Sin embargo el Carbonero no comunicó cuando los ingresos se extenderán para público en general.

🎫 Entradas habilitadas en Tickantel para el Juego 1 de las Finales, mañana miércoles 3 de junio a las 21:15 h en el Antel Arena.



Los Socios Basket (Oro y Carbón, Oro, Platinum y Camiseta) podrán adquirir su entrada de socio y comprar hasta 2 entradas generales en la misma… pic.twitter.com/I8s3pXZ2SU — PEÑAROL | Basketball (@BasketCAPuy) June 2, 2026

La Federación Uruguaya de Basektball (FUBB) comunicó además que se exigirá cédula de identidad en el ingreso y que la parcialidad del equipo perdedor será quien abandone inmediatamente el recinto. Los ganadores deberán esperar 45 minutos para salir o hasta que el jefe del operativo lo disponga. También se comunicó que "en caso de disturbios, estos repercutirán en las condiciones de las próximas finales".

Las finales continuarán el martes 9, en escenario aún a definir, al igual que la cancha del tercer juego que será el viernes 12. El jueves 16 volverían al Antel Arena y de ser necesarios los juegos 5, 6 y 7 serán el 19, 22 y 25 respectivamente.

El antecedente

Peñarol y Aguada se vieron en las finales de 2024, donde el rojiverde se quedó con el trofeo al ganar la serie por 4-1. Los dirigidos en aquel momento por Germán Cortizas ostentaban una base de jugadores similar a los que jugarán en esta edición. De aquel entonces repiten Juan Santiso, Santiago Vidal, Federico Pereiras y Agustín Zuvich como fichas mayores, mientras que Donald Sims es quien repite de los extranjeros. De aquel equipo Carbonero solo se mantiene Emiliano Serres. Joaquín Osimani, que disputó en filas Mirasoles aquella final, ahora defenderá al rojiverde.

La racha que perdió Aguada en el Antel Arena

El rojiverde en las finales del año pasado, donde fue derrotado por Nacional, perdió su registro perfecto en series en el Antel Arena.

Aguada jugó el primer partido de clubes en el escenario de básquetbol más grande del país en 2019 precisamente frente a los tricolores en el juego 5 de las semifinales donde se terminó imponiendo para avanzar a las finales frente a Malvín, que las ganó por 4-3 tiñendo de rojo y verde el Antel Arena.

Vista nocturna de la fachada del Antel Arena de Montevideo iluminada con los colores de Aguada campeon de la Liga Uruguaya de Basquetbol 2023-2024, ND 20240617, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Su registro perfecto lo mantuvo en la temporada 2019-20, que a raíz de la pandemia volvió a jugar en la Avenida José Pedro Varela sin público. Allí superó a Olimpia por 3-1, Nacional por 3-2 y Trouville en las finales 3-1.

Su otra serie en el Antel Arena la jugó frente a Peñarol, en el mencionado 4-1.