"Lujo de verdad": Gabriela Hearst y la AUF presentaron los trajes que lucirá la selección uruguaya en el Mundial

"Un abrazo a los jugadores para enfrentar el mundo”: así describió su trabajo la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst en la presentación oficial de los uniformes que usará la selección en esta Copa del Mundo. Escoltada por tres piezas, confeccionadas enteramente a mano con lana merino uruguaya —la “reina” de este proyecto, como la describe la propia diseñadora—, Hearst compartió este martes el escenario en el Estadio Centenario con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso; su directora Ejecutiva, Victoria Díaz y el presidente de la Federación Rural del Uruguay, el Ing. Agr. Rafael Normey.

Hearst, que forma parte de la séptima generación de una familia dedicada a la cría de ganado en la estancia Santa Isabel, en Paysandú, habló con la autoridad de quien conoce la materia prima desde dentro. Quiso que los uniformes fueran cien por ciento lana; incluso las remeras, “como se hacía antes de que el poliéster dominara la industria textil”, y defendió la elección con garra: nuestra lana merino puede ser incluso más suave que el cashmere, es aislante térmica y no es inflamable, afirmó. Para ilustrarlo, Hearst recordó entre risas la costumbre de su abuelo cuando compraba un sweater: “Probaba prenderlo fuego; si se prendía, no era lana”.

Detalle del uniforme de la selección uruguaya para la Copa del Mundo, diseñado por Gabriela Hearst. Foto: Ignacio Sánchez.

En el mismo sentido, Normey resaltó las cualidades de la materia prima. “La lana es suave, resistente, biodegradable y reciclable. Se produce en animales que viven felices a campo abierto, en un sistema que respeta el bienestar animal y cumple los más altos estándares ambientales y sociales”, dijo el ingeniero agrónomo mientras sostenía un mechón de lana merino en su mano.

“Lujo sin marketing. Lujo de verdad”, sintetizó la diseñadora. El material con el que están hechas las remeras, los sacos, los pantalones y las polleras que arman el traje ya existía; era lana que se había utilizado en el Mundial anterior, contó Hearst. Ese es un pilar de su filosofía: crear algo nuevo con los recursos que ya existen. "Es la lana uruguaya, es el producto nacional de lujo", dijo, e insistió en que la fibra se puede usar en el calor y en el frío.

La diseñadora Gabriela Hearst compartió el escenario con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso; su directora Ejecutiva, Victoria Díaz y el presidente de la Federación Rural del Uruguay, Rafael Normey. Foto: Ignacio Sánchez.

Alonso, por su parte, celebró el resultado con igual entusiasmo y trazó el recorrido que culminó en esta alianza poderosa: una iniciativa que nació hace cuatro años entre productores de lana ultrafina de Salto y Paysandú y que encontró en Hearst la dimensión global que necesitaba.

"El fútbol uruguayo puede representar no solo a los vinculados a la pelota, sino a los que tienen los zapatos en el barro, a los que arriesgan, a los que trabajan, a los que no tienen vacaciones", dijo Alonso en referencia a los productores.

La Asociación Uruguaya de Fútbol y la diseñadora Gabriela Hearst sellaron en el día de hoy, en el Estadio Centenario, la alianza para el diseño de los trajes que vestirán a la Selección Uruguaya en la Copa del Mundo 2026 👔#SomosElFútbol pic.twitter.com/6CrEGHTHGr — AUF (@AUFOficial) June 3, 2026

Sobre la alianza con Hearst, destacó: "Otra vez el fútbol uruguayo, a través de sus valores, a través de su conexión con el mundo, puede representar no solamente a los vinculados a la pelota, sino a todos los que están vinculados de una manera o de otra al ciclo productivo, esta vez de la mano de alguien que nos representa de forma inmejorable, de forma brillante".

Los uniformes de la selección uruguaya, confeccionados con lana merino del norte del país. "Es un honor trabajar con mi selección y con mi fibra favorita”, dijo la diseñadora Gabriela Hearst. Foto: Ignacio Sánchez.

Díaz lo condensó así: “Las civilizaciones siempre se caracterizaron por el arte, por la cultura, por el deporte. Y en este caso, lo que está buscando la Asociación Uruguaya de Fútbol es unir el deporte, el fútbol, nuestros jugadores que hacen historia en el mundo, con el arte, con esta gran artista que es Gabriela”.

Hearst mostró los detalles de las piezas personalizadas. En el interior del jacquard luce el nombre del jugador, "FIFA World Cup 2026" y el escudo de Uruguay cortado y bordado a mano del lado izquierdo, a la altura del corazón. "Queríamos que tuvieran la fuerza adentro, porque que eso es muy de Uruguay", concluyó la diseñadora.