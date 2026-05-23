Progreso vs. MC Torque en vivo por el Torneo Intermedio: el Gaucho está obligado a ganar por el descenso

Progreso recibe a Montevideo City Torque en el Parque Paladino, desde la hora 10:00, por la segunda fecha de la Serie B del Torneo Intermedio. El Gaucho del Pantanoso acumula cuatro caídas en fila y debe ganar por el tema del descenso.

El equipo que dirige Marcelo Méndez, en tanto, llega dulce tras sellar, como mínimo, su pasaje a los playoffs de la Copa Sudamericana tras su buena victoria del pasado martes ante Deportivo Riestra por 4-1.

Progreso vs. Montevideo City Torque

Progreso. A. Mehring; M. Martín, F. García, H. Carroso, G. Silva; A. Pinheiro, A. Colombino; I. Lemmo, N. López, N. Fernández; M. Copelotti. DT: Tabaré Silva.

M.C. Torque. F. Torgnascioli; E. Agüero, F. Romero, G. Kagelmacher, F. Silvera; F. Pizzichillo, B. Kociubinski, G. Montes; R. Lecchini, S. Rodríguez, E. Obregón. DT: Marcelo Méndez.

Árbitro: Pablo Silveira.

