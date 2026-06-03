Peñarol aprobó dos importantes propuestas en el Consejo Directivo: cuáles son y cómo fueron recibidas

Por cómo se dio la derrota del lunes frente a Central Español en el Estadio Campeón del Siglo y por todo lo que pasó a lo largo de este complicado semestre que ya es para el olvido, todo hacía indicar que la reunión de este martes del Consejo Directivo de Peñarol iba a tomar temperatura, sobre todo por el momento deportivo del equipo que dirige Diego Aguirre.

Pero nada de eso ocurrió. Fueron dos horas y media de reunión en la sede del Palacio Peñarol y se tocaron muchos temas institucionales además del deportivo.

El presidente Ignacio Ruglio encabezó el encuentro y por el oficialismo lo acompañaron el vice Eduardo Zaidensztat, Marcelo Solomita, Alejandro González y Zelmar Dufrechou, mientras que por la oposición asistieron Evaristo González, Edgardo Novick, Guillermo Varela, Gastón Barragán, Nicolás Ghizzo y José Luis Bringa.

“Fue un buen Consejo Directivo, con buen nivel de charla y largo en el que además del momento deportivo vimos flujo de caja, proyecciones para el año, temas contractuales y en líneas generales todos pensando lo mismo: que es importante cerrar el semestre ganando”, dijo el presidente Ignacio Ruglio al terminar la reunión ante los medios allí presentes, entre ellos Ovación.

Pero además de eso, el titular Carbonero también confirmó que se espera para la semana que viene que el Consejo Directivo reciba la visita de Diego Aguirre luego del partido del domingo frente a Cerro a las 15:00 en el Estadio Luis Tróccoli.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en el partido frente a Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

Esa propuesta de recibir a la Fiera en directiva fue puesta arriba de la mesa por Edgardo Novick y hubo unanimidad. Todos los consejeros estuvieron de acuerdo en que el entrenador tenga ese encuentro con la cúpula dirigencial para analizar todo el semestre de Peñarol.

“Queremos hacer un cierre de semestre con Diego, ver qué cosas hay que corregir a futuro y ojalá lo veamos con ganas porque lo que queremos es que siga en el club y después de ese partido, empezar a hacer evaluaciones de cómo encarar el segundo semestre y qué lectura se hace de lo que pasó”, añadió el presidente Mirasol

Ruglio, que hoy se reunirá con Aguirre en Los Aromos, añadió: “Nadie pone en duda la continuidad. Todo el mundo quiere la continuidad de Diego y el club está bien con él, pero no podemos tener un semestre como el que tuvimos más allá de que evaluamos cada cosa”, insistió el presidente aurinegro para luego decir: “No hubo nadie que diga en la reunión de hoy (por ayer) ‘el lunes habría que decirle que quizás no continúe’. Eso no pasó ni se planteó”.

Lo cierto es que mientras apronta el último partido del semestre en el que buscará volver a la victoria después de una dolorosa derrota, Diego Aguirre volvió a tener apoyo pleno del Consejo Directivo de Peñarol y todo apunta a que continuará en su cargo hasta diciembre, salvo que la crisis deportiva tenga el domingo otro capítulo bochornoso como el del lunes. Ahí se evaluará la situación.

Edgardo Novick, empresario y dirigente deportivo. Foto: Enrique Arrillaga.

La otra propuesta de Edgardo Novick que se implementará en el Consejo Directivo de Peñarol

Edgardo Novick fue uno de los 11 dirigentes de Peñarol que ayer estuvieron en la reunión del Consejo Directivo y además de haber puesto sobre la mesa la posibilidad de que Diego Aguirre sea recibido por la cúpula dirigencial aurinegra luego del partido del domingo frente a Cerro. “Está bueno que pueda hablar con toda la directiva y que diga cómo se siente”, dijo Novick a Ovación.

Pero también hizo otra propuesta que cayó muy bien en ese encuentro. El consejero que forma parte del bloque opositor propuso que las contrataciones del próximo período de pases se voten en el Consejo Directivo y sea este órgano el que defina a favor o en contra de la llegada de un jugador a la institución Mirasol. La propuesta se resolvió a favor ya que hubo unanimidad a la hora de tomar una decisión al respecto.