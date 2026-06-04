El plan económico de Peñarol y los cuatro futbolistas que pueden salvar las finanzas del club tras el golpe copero

La extensa reunión del Consejo Directivo de Peñarol del martes en la que el tema Diego Aguirre estuvo sobre la mesa, también dejó otros ítems importantes en el club aurinegro y uno fue el del flujo de caja.

El vicepresidente Eduardo Zaidensztat hizo una larga presentación sobre la situación económica actual del club y también sobre lo que deparan los próximos seis meses que marcarán el último tramo de esta gestión encabezada por Ignacio Ruglio.

“Fue un buen Consejo Directivo, con buen nivel de charla y largo en el que además del momento deportivo vimos flujos de caja, proyecciones para el año, temas contractuales del plantel y en líneas generales todos pensando lo mismo: que es importante cerrar el semestre ganando para luego hacer un cierre de semestre con Diego”, dijo Ruglio a Ovación tras la reunión.

En esta oportunidad se presentó el flujo de caja que hace referencia al dinero que va a ingresar y al que va a salir de las arcas del club de acá a fin de año, es decir, al 31 de diciembre, cuando ya se haya terminado la actual administración ya que antes habrá elecciones en Peñarol.

En tal sentido, respecto a los ingresos hubo una situación que complicó lo económico y fue muy floja participación del equipo de Diego Aguirre en la Copa Libertadores. ya que terminó en el último lugar del Grupo E y se le terminó la competencia internacional por 2026.

El Mirasol no ganó un solo partido y por triunfo Conmebol otorga 340.000 dólares. Además, al no clasificar a octavos, el aurinegro se perdió de recaudar 1.250.000 dólares y tras ni siquiera poder seguir en Copa Sudamericana dejó de lado un ingreso superior a los 800.000 dólares sin contar la recaudación de los encuentros que hubiese podido disputar en siguientes fases.

Cabe recordar que solo por participar de la fase de grupos, Conmebol le da a los clubes 3 millones de dólares a cada equipo y los clubes también pueden tener un plus económico en la recaudación de los tres partidos como local.

En tal sentido, lo que ahora necesita Peñarol teniendo en cuenta la floja actuación del equipo a nivel internacional en 2026 es procurar dinero para no terminar el año y la gestión de Ignacio Ruglio con números rojos.

Nahuel Herrera en un entrenamiento de Peñarol en la Ciudad Deportiva. Foto: Peñarol.

Los tres jugadores por los que Peñarol ya recibió sondeos del exterior y un plus por una venta a Europa

El flujo de caja presentado este martes en el Consejo Directivo pasó a tener ahora un aspecto clave para la economía del club como las transferencias de algunos jugadores del plantel al exterior.

En ese sentido, ya hay sondeos de Europa por Nahuel Herrera, zaguero de 21 años que se está recuperando de una operación en el hombro a la que se sometió en Madrid y al menos hasta enero, tenía muchas chances de irse al Benfica de Portugal. Su representante, Edgardo Lasalvia, está trabajando en esa posible transferencia junto a Jorge Chijane, empresario uruguayo con muchos vínculos en el país europeo, y Jorge Mendes, reconocido representante de futbolistas.

Por otra parte, desde Turquía hay un fuerte interés por Leandro Umpiérrez, el atacante de 21 años que viene teniendo destacadas actuaciones en el equipo de Diego Aguirre y que en lo que va de la temporada, suma tres goles y la misma cantidad de asistencias en 22 presencias.

Leandro Umpiérrez celebra el gol que marcó en el partido entre Cerro Largo y Peñarol. Foto: Darwin Borrelli.

Además, desde México hay sondeos por Brian Barboza, el lateral derecho de 18 años recién cumplidos que Diego Aguirre hizo debutar en Primera División con 17 y que apenas tiene siete presencias en el equipo entre Torneo Apertura, Torneo Intermedio y Copa Libertadores.

Por último, un grande de Italia pretende a Juanchi Rodríguez y ahí el Mirasol tiene una plusvalía luego de haberlo transferido al Cagliari, club que además debe abonarle al Mirasol un bono que partidos ya jugados según lo estipulado en la transferencia que se hizo a mediados de 2025.

"Si esas ventas se hacen y entra dinero por Juanchi creo que vamos a tener un buen cierre de año desde lo económico", dijo una fuente del Consejo Directivo a Ovación, agregando: "Pero si no hay ventas,el cierre puede ser con números en rojo así que veremos qué pasa".