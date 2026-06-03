Ignacio Ruglio: el plan de Peñarol, cuándo hablará con el plantel y cómo lo vio a Diego Aguirre tras la derrota

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, habló este martes con Ovación luego de la reunión del Consejo Directivo que duró dos horas y medias y en la que hubo varios temas institucionales y deportivos arriba de la mesa.

El muy flojo momento deportivo y la situación actual del equipo de Diego Aguirre se robó gran parte del encuentro ya que puertas para adentro hay preocupación.

"Fue un buen Consejo Directivo, con buen nivel de charla y largo en el que además del momento deportivo vimos flujos de caja, proyecciones para el año, temas contractuales del plantel y en líneas generales todos pensando lo mismo: que es importante cerrar el semestre ganando para luego hacer un cierre de semestre con Diego. Ahí queremos ver qué cosas corregir a futuro y ojalá lo veamos con ganas, porque lo que queremos es que siga en el club y después de ese partido, empezar a hacer evaluaciones de cómo encarar el segundo semestre y qué lectura se hace de lo que pasó".

Consultado acerca de cómo lo vio al técnico después de la derrota del lunes con Central Español en el Estadio Campeón del Siglo, el titular aurinegro contó: “A Diego lo noté muy golpeado. Es un ídolo del club, está acostumbrado al cariño de la gente y no le gusta ver así al club. Mañana de mañana (miércoles) vuelvo a tener reunión con él y fue lo que se habló acá. Todo el mundo quiere la continuidad de Diego y el club está bien con él. No podemos tener un semestre como el que tuvimos, más allá de que evaluamos cada cosa. Si bien el semestre tiene atenuantes no podemos tener un semestre así y hay que corregir. Lo que coincidimos es que ahora no es momento, pero sí enseguida del partido con Cerro hacer una reunión el lunes que viene, citar a Diego, trabajar con él, ver si se siente con ganas para el segundo semestre y en caso de que sea así manifestarle que el club lo apoya por todo lo que nos ha dado y corregir algunas que hay que corregir”.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol. Foto: Enrique Arrillaga.

El presidente de Peñarol también expresó que se reunirá con el plantel porque no cayeron bien las actitudes de algunos jugadores en el encuentro del lunes: “Probablemente el jueves vaya a hablar con los jugadores para entender sobre todo ese clima del final que claramente no es la señal que queremos dar. A veces con un semestre donde las cosas salieron mal, puede pasar, pero no puede repetirse”.

Ruglio insistió con el tema Aguirre y remarcó: “Nadie pone en duda la continuidad, no es una reunión para ver si sigue. Es para decirle que todos queremos que siga, que estamos seguros de que lo puede sacar adelante, pero que también tenemos que ver cómo está él, porque capaz que después del partido de Cerro viene y te dice 'no me dan las fuerzas', o 'no lo estoy encontrando por ningún lado', o 'siento que el amor que me tuvo la gente lo estoy extrañando'. Pero no hubo nadie que diga en la reunión 'el lunes habría que decirle que quizás no continúe'. Eso no pasó ni se planteó”.

“Va a depender mucho de cómo se sienta él y de cosas a corregir. No es venir a decirle 'vamos a seguir porque sí', sino entre todos tenemos que corregir cosas que no nos pueden pasar en el segundo semestre. Pero nadie dijo que le tendríamos que pedir que dé un paso al costado”, añadió Ruglio.

Por último, el titular Mirasol volvió a remarcar su apoyo al entrenador y dejó en clara su postura: “No creo que los cambios de técnicos sean la solución a los problemas. No voy a creer aunque me sigan insistiendo que son las soluciones. Miro a los costados y eso que pide el hincha como primera medida que es el cambio de técnico, nunca lo creí. Técnicos como Diego tienen la capacidad de revertir una mala situación trabajando y ya se lo dije a él”.