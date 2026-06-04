Evaristo González fuerte contra Ignacio Ruglio: "Hablo porque no soporto más las mentiras del presidente"

El clima en Peñarol es de crisis. Por la eliminación de las copas internacionales, las lesiones que no merman, los jugadores expulsados y un Diego Aguirre que parece, ante todos estos factores, no encontrar cómo salir del mal momento que llega en plena campaña política. En este contexto, Evaristo González dijo estar "preocupado" y cruzó fuerte al presidente Ignacio Ruglio.

"La última presentación de Peñarol dejó mucho que desear, las anteriores también, pero esta última dejó un desorden bastante grande", comenzó diciendo el dirigente en "Quiero Fútbol" (Sport 890) este miércoles. "No he salido a hablar porque estamos en un momento malo, fracaso tras fracaso", opinó.

En esta línea, el consejero de la oposición contó cómo fue la reunión del Consejo Directivo para hablar sobre el momento de Diego Aguirre en Peñarol: "La reunión fue con altura pero se habló fuerte de lo que estaba pasando. Discrepo con lo que dijo el presidente y no fue así como lo plantea. No es verdad lo qué está diciendo Ruglio. Tratamos la problemática de lo que vimos en cancha el lunes (ante Central Español), eso delata desorden. Situaciones de desautorizaciones que no corresponde. Se hizo todo lo que no hay que hacer. Pedimos que el lunes después del partido con Cerro nos reuniéramos con Aguirre y ahí ver qué decisión tomar al respecto".

Ante la consulta de si todos los consejeros aurinegros habían estado de acuerdo con la continuidad de Aguirre, dijo: "No, por su puesto que no, no es verdad lo que dice Ruglio, hay cuestionamiento de esto. Hubo coincidencia en el espanto que se vio en la cancha. La pasividad de dejar esto tal cual es lo que es inaceptable".

Evaristo González con Ignacio Ruglio. Foto: Estefania Leal.

"Lo primero que nos propusimos es cuidar la figura de Diego Aguirre. Tenemos que reunirnos y tomar medidas. Si no fuera Aguirre este proceso se habría terminado hace mucho tiempo. Ver cuál es el plan. Siempre fue mi primera opción y siempre fue muy abierto, hay que juntarnos y hablarlo con él. Pero se van a tomar decisiones", sostuvo González, que recalcó que la "pasividad sería un gravísimo error".

"Estas son las reuniones importantes que hay que tener, sentarnos y discutir por qué hay tantas lesiones, ver cómo revertir la situación. Estoy saliendo a hablar porque no soporto más las mentiras del presidente. Se cuestionó plenamente la situación de Diego Aguirre. Hay qué dejar de maquillar la situación", enfatizó el opositor.

"Este es el plantel más costoso de la historia del fútbol uruguayo incluyendo a Leo Fernández. Hoy el presupuesto no baja de los US$ 40 millones anuales, que los hay que generar. Lo que está mal es invertir para que esto sea un fracaso", aseguró el dirigente. Y añadió: "Lo que mide son los Campeonatos Uruguayos, los torneos cortos tienen valor cero, son un verso político".

Evaristo González también contó habló de una experiencia que vivió en el partido ante Central Español: "El otro día entré a la Tribuna Henderson y vi una mesita vendiendo cosas con alguien que no tenía licencia para vender mercadería. Plantee este negocio ilegal y recibí un mensaje de un referente de la barra que maneja esa mesa. Me dijo que el presidente Ruglio le había pasado mi teléfono".