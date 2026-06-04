Nicolás Lodeiro y un mensaje a la interna tricolor: "Tal vez tengamos que hablar menos y trabajar más"

Nicolás Lodeiro y Agustín Rogel, referentes del plantel de Nacional, hablaron este jueves acerca de la actualidad deportiva del equipo en una conferencia de prensa desarrollada en el Gran Parque Central.

El Tricolor enfrentará el próximo sábado 6 de junio a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Intermedio, que será la última antes del parate por la disputa del Mundial 2026.

En la actualidad registran seis puntos en la serie B y son escoltas junto con Montevideo City Torque. Están a uno del líder Deportivo Maldonado, que viene de golearlo 3-0 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

En los días posteriores al cruce con el pedrense el entrenador Jorge Bava le comunicará a cada jugador si lo tendrá en cuenta o no para el segundo semestre, donde tendrán como objetivos principales competir en busca del bicampeonato y avanzar en la llave de playoffs de Copa Sudamericana, donde tendrá como rival a Tigre.

Lodeiro comenzó refiriéndose a la sanción de tres partidos que recibió tras su expulsión. "Fue algo duro, me tocaron más expulsiones en este período que en toda mi carrera", reconoció. El volante contó que ya les pidió disculpas a sus compañeros y admitió que atraviesa días complicados por no poder ayudar dentro del campo de juego: "Uno lo que más quiere es estar adentro de la cancha y más en estos momentos".

Sobre la actualidad del equipo, el futbolista pidió enfocarse en el trabajo interno y dejar de lado los rumores que rodean al club. "Estamos enfocados en lo que viene, que es el sábado. Se habla mucho de un montón de cosas, pero lo importante es que estemos unidos nosotros como grupo", expresó.

Nicolás Lodeiro y Agustín Rogel en conferencia de prensa de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Uno de los momentos más fuertes de la conferencia llegó cuando se refirió a las versiones y declaraciones que surgen desde el entorno tricolor. "Esas cosas no me gustan porque a veces vienen desde adentro del club. Tal vez tengamos que hablar menos y enfocarnos en trabajar más", afirmó.

Sobre este tema agregó: "El que se sienta responsable de eso tiene que pensar que por el bien de Nacional es mejor no hablar de jugadores o de cosas que no son seguras o ciertas porque eso termina llegando e influyendo".

Lodeiro también respaldó el trabajo de Jorge Bava y pidió tiempo para el entrenador. "Llegó hace dos meses. A veces se necesita tiempo para implementar una idea de juego", sostuvo. Además, dejó en claro su deseo de continuar en la institución: "Estoy feliz en Nacional y vine para quedarme. Esta es mi casa".

Por su parte, Rogel realizó una autocrítica sobre el semestre y reconoció que los resultados estuvieron lejos de las expectativas. "No es lo que queríamos tanto en el Apertura como en la Libertadores. No estamos contentos por cómo se dio y por lo que proyectamos a inicio de temporada", señaló.

Agustín Rogel en conferencia de prensa de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Sin embargo, el zaguero destacó que la clasificación a la Copa Sudamericana abre una nueva oportunidad para el equipo. "No tomamos la Sudamericana como un premio consuelo sino como un objetivo internacional", aseguró. Incluso fue más allá al marcar la meta para la segunda parte del año: "Hacer una buena Sudamericana es pelear los primeros puestos, salir campeón".

También hubo tiempo para el elogio a Maximiliano Gómez: "podía haber estado o merecía una chance en la selección, nosotros también queríamos ayudarlo en ese objetivo pero no pudimos" declaró Lodeiro.

Finalmente, Rogel insistió en que el plantel debe mantener la calma y enfocarse en mejorar. "Estamos todos alineados en que tenemos que mejorar y seguir creciendo. La única forma de hacerlo es seguir trabajando y tirando para el mismo lado", concluyó.