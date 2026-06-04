Los 288 "extranjeros" del Mundial 2026: la selección con un solo jugador nacido en su país y los casos de Uruguay

En algunos casos por cuestiones familiares y en otras por decisión propia. Cada vez es más habitual que futbolistas que tienen raíces de un país, pero no nacieron en él, lo terminen representando y cuando el objetivo es el Mundial, se busca que los mejores digan presente y por eso en ocasiones poco importa lo que diga la cédula.

Sino que le pregunten a las 40 selecciones que tendrán futbolistas que no nacieron en el país al que defenderán en la Copa del Mundo que inicia el próximo 11 de junio en Canadá, México y Estados Unidos.

Los casos son varios y sin ir más lejos, la nómina de jugadores que disputarán el máximo certamen de selecciones bajo esta condición asciende a 288 que se traduce en un 23% de los participantes en la competencia.

Una de las novedades que tiene la Copa del Mundo es Curazao. La selección representante de Concacaf fue una de las que sacó ventaja de que el número de clasificados pase de 32 a 48 y sacó su boleto para tener su estreno en el certamen.

Una de las particularidades es que el plantel cuenta con un solo futbolista nacido en el país: Taith Chong. Con pasado en Manchester United y presente en el Sheffield, el atacante de 26 años nació en Willemstad, capital del país que es autónomo, pero sí forma parte del Reino de los Países Bajos, por lo que no es sorpresa que los otros 25 integrantes del plantel sean neerlandeses, así como también lo es Dick Advocaat, el entrenador que hizo historia.

Taith Chong defendiendo la camiseta de Curazao en un amistoso ante Escocia. Foto: @taithchong.

En el segundo lugar de esta lista aparece República Democrática del Congo que también cuenta con un número elevado de “extranjeros” en su plantel porque llevará 20 a la Copa del Mundo.

El podio lo cierra una de las selecciones llamadas a volver a dar la sorpresa en el certamen: Marruecos. Son 19 los jugadores que sin haber nacido en el territorio, defienden a Los Leones del Atlas.

Rodrigo Zalazar en el entrenamiento de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

Uruguay no está ajeno a esa realidad y Marcelo Bielsa contará con dos futbolistas que nacieron en otros países, pero que defenderán a la Celeste. Uno de ellos tiene una historia más que conocida porque estamos hablando de Fernando Muslera, el arquero nacido en Buenos Aires (Argentina), pero que hará historia disputando su quinto Mundial con Uruguay, siendo el único en concretarlo a nivel de nuestra selección.

El otro caso es el de Rodrigo Zalazar que nació en España y tendrá su debut mundialista con Uruguay en el torneo a disputarse en Norteamérica.

EL LEGADO Zalazar, una familia que sabe de Mundiales José Luis Zalazar desarrolló gran parte de su carrera en el exterior, pero sobre todo en España. Defendiendo al Albacete, fue en 1999 que nació Rodrigo quien hoy se apronta para disputar su primera Copa del Mundo defendiendo a la selección uruguaya lo que también supo hacer su padre. En su caso fue en 1986 sumando minutos desde el banco ante Dinamarca, además de disputar partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 1994 que se disputó en Estados Unidos. Con un presente muy bueno defendiendo a Sporting Braga -que le valió su transferencia a Sporting CP en una cifra histórica entre equipos portugueses de 30 millones de euros- el hijo más grande del popular Cabeza buscará marcar su propia historia en los Mundiales, pero con el legado que inició su padre en México, una de las sedes que también tendrá esta competencia. El volante ofensivo terminó la temporada 25/26 como el urguayo con más goles en Europa gracias a sus 23 tantos, a los que cabe sumarle ocho asistencias. En Albacete también nació el hermano más chico de Rodrigo: Mauro. También mediocampista y actualmente en el Sporting Braga cedido desde Schalke 04 y con pasado en la Sub 20 de la Celeste, ya que también tomó la decisión de defender a Uruguay. En una situación muy particular, el único de los hijos -también llamado José Luis, pero conocido por Kuki- que nació en nuestro país decidió defender a España donde se crió, pasando por la Sub 16 y la Sub 17 de la Furia Roja y actualmente, a sus 28 años, jugando en el Ceuta español.

A la inversa, también hay un caso y es el de Gastón Olveira. El arquero uruguayo surgido en River Plate y con presente en Olimpia defenderá a la selección de Paraguay y será el único uruguayo que no jugará con la Celeste. Cabe recordar que se nacionalizó y que incluso ya disputó un amistoso con la Albirroja luego de sumar cuatro suplencias con la selección uruguaya.

Son ocho las selecciones que no llevan futbolistas nacidos fuera de sus fronteras y tres de ellas son de América: Brasil, Colombia y Panamá. Mientras tanto, este fenómeno tampoco ocurre con selecciones como Suecia, Austria, República Checa, Sudáfrica y Arabia Saudita.

De todas maneras, la única delegación “completa” por locales es la de República Checa porque hasta su entrenador es checo. Miroslav Koubek, de 74 años, nació en Praga y suma apenas tres partidos al frente de la selección donde cosechó dos empates (con triunfos en penales) y una victoria en un amistoso.

El danés Thomas Christiansen dirige a Panamá, el griego Georgios Dinos hace lo propio en Arabia Saudita, el belga Hugo Broos es el estratega de Sudáfrica, Ralf Rangnick -nacido en Alemania- está al frente de Austria, mientras que el argentino Néstor Lorenzo dirige a Colombia, el inglés Graham Potter a Suecia y el italiano Carlo Ancelotti a Brasil.