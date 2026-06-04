España, rival de Uruguay en el Mundial, tuvo hasta 10 bajas y empató con Irak en un amistoso

La selección de España, que comparte el Grupo H del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, jugó el primero de sus dos amistosos de cara a la Copa del Mundo con diez bajas en la convocatoria y empató 1-1 con Iraq en La Coruña. El próximo lunes, desde las 23:00, enfrentarán a Perú.

En medio de una temporada larga que comenzó con el Mundial de Clubes y para muchos terminó con la final de la UEFA Champions League, la Furia Roja tiene a algunos jugadores en sanidad y fueron algunos de los ausentes en el duelo ante Irak de este jueves en La Coruña, que terminó con empate 1-1. La selección asiática integra al Grupo I del Mundial junto a Francia, Senegal y Noruega.

Marc Cucurella (Chelsea), Rodrigo Hernández (Manchester City), Pedri (Barcelona) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) quedaron fuera de la convocatoria ante de España ante Irak y tampoco viajaron Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club) y Víctor Muñoz (Osasuna), que actualmente están en sanidad.

España llegó a completar hasta 10 bajas para su primer partido amistoso antes del Mundial porque De la Fuente decidió dejar fuera de esta convocatoria a los futbolistas que tuvieron minutos en la final de la Champions League el pasado 30 de mayo. David Raya y Martín Zubimendi, del Arsenal, y Fabián Ruiz del PSG, se sumaron este miércoles a la concentración y no alcanzaron a completar ningún entrenamiento.

De los 26 convocados para la Copa del Mundo, España tuvo 10 ausencias en su primer amistoso. Ante las bajas, el entrenador tuvo que incluir en la convocatoria para el partido ante Irak a nueve futbolistas de refuerzo, que forman parte de la concentración hasta este partido: Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martin, Beñat Turrientes y Javi Guerra.

Mirá los goles: España 1-1 Irak, en partido amistoso

La Furia Roja ya había inquietado desde los primeros minutos de juego y abrió la cuenta justo al primer cuarto de hora gracias al gol de Ferran Torres, que anotó aprovechando una de las virtudes del equipo de Luis de la Fuente: el contragolpe.

Dani Olmo la construyó, Borja Iglesias la dejó pasar y Torres arrancó en mitad de cancha con una diagonal para terminar definiendo cruzado y de zurda para el 1-0, que duró poco.

¡DALE A TU CUERPO ALEGRÍA, FERRAN TORRES! El Tiburón se fue en velocidad, eludió a toda la defensa y metió el zurdazo cruzado para el 1-0 de España vs. Irak. ¡Atención al cantito TOP del Bambino!



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Antes de la media hora, Irak empató el partido. Merchas Doski recibió la pelota sobre la banda izquierda y solo tenía un compañero llegando por el centro del área. Vio que el arquero Joan García estaba algo adelantado y lo sorprendió rematando al segundo palo en una posición como para lanzar el centro.

¡¡OJO CON IRAK!! Merchas Doski vio adelantado a Joan García y metió un GOLAZO para el 1-1 vs. España.



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El resultado puede sorprender, pero para España fue un partido que encaró con un equipo algo alternativo y buscando rodaje para todos. De hecho, Luis de la Fuente hizo cinco cambios para el complemento y terminó cambiando al equipo completo. Iniciaron: Joan García; Pedro Porro, Laporte, Jon Martín, Grimaldo; Gavi, Marc Bernal, Dani Olmo; Ferran Torres, Borja Iglesias y Baena. Fueron once sustituciones y solo Unai Simón, Pau Cubarsí y Marcos Llorente, habituales titulares, quedaron en el banco.