Federico Valverde en la previa al Mundial 2026: "Si gano un título con Uruguay me puedo morir en paz"

A pocos días de comenzar un nuevo Mundial con la selección uruguaya, Federico Valverde, capitán de la Celeste se abrió como pocas veces en una extensa entrevista con AUF TV.

Entre recuerdos de infancia, anécdotas familiares, reflexiones sobre salud mental y sueños deportivos, el volante del Real Madrid dejó una frase que resume su sentimiento actual: “Si gano un título con la selección, me puedo morir en paz”.

El mediocampista de 27 años atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, consolidado como una de las grandes figuras del fútbol mundial y como uno de los líderes de la Celeste. Sin embargo, aseguró que la ilusión que le genera el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está por encima de cualquier logro conseguido en Europa.

“Estamos re ilusionados, con muchas ganas. Y no es para vender lo mismo de siempre. Es lo que sentimos. Es lo que hablamos todos los días cuando vamos a la selección”, afirmó.

Valverde contó que dentro del plantel la ilusión mundialista está presente en cada momento de convivencia. “Nos imaginamos cosas lindas. Lo pensamos tomando mate por la mañana, por la tarde, antes de dormir, jugando a las cartas o cualquier juego. Siempre hablamos de que nos vaya bien”, señaló.

En ese sentido, compartió una reflexión que mencionó anteriormente Manuel Ugarte y que resume el espíritu del grupo. “Si estamos bien, unidos, competimos con cualquiera. Y yo pienso igual. Somos uruguayos. Si estamos unidos y peleamos por lo mismo, podemos contra cualquiera”.

Pero la entrevista también tuvo espacio para recordar uno de los golpes más duros de su carrera. Valverde confesó que todavía guarda muy presente la decepción que sintió en 2018 cuando quedó fuera de la lista definitiva para el Mundial de Rusia.

“Fue horrible. Lloré. Tenía rabia e impotencia”, recordó. “Mi carrera siempre fue muy linda y siempre me pasaron cosas buenas, pero esa fue una piedra enorme en el camino”.

Aquel momento fue especialmente difícil para el actual referente celeste, que encontró apoyo en varios integrantes del plantel. “Me escribieron Coates, Gargano y el Cacha Arévalo Ríos. Capaz que para ellos fue un mensaje más, pero para mí significó muchísimo”, reveló.

Uno de los pasajes más profundos llegó cuando habló sobre salud mental. El futbolista reconoció que atravesó momentos muy complejos a nivel emocional y que necesitó ayuda profesional para salir adelante.

“Gracias a una persona, a un coach, pude salir adelante. Necesitaba ayuda de verdad”, confesó. “La gente ve que tenemos una vida privilegiada, y es verdad, pero cuando estás mal la pasas mal igual”.

Según explicó, ese proceso le permitió aprender a separar las frustraciones del fútbol de la vida familiar y evitar trasladar los problemas deportivos a su hogar.

El festejo de Federico Valverde de su primer gol con la selección uruguaya. Foto: AFP.

Fuera de las canchas, Valverde también atraviesa una etapa especial por la inminente llegada de Bruna, su tercera hija. “Estoy feliz de la vida. Mi mujer deseaba tener una nena mucho más que yo. Ahora estoy re ansioso”, contó entre sonrisas.

La paternidad, aseguró, cambió completamente su forma de ver la vida. “Ver a mis hijos y olvidarme de todo es lo más lindo que hay”.

Con la madurez que le dieron los años y la experiencia acumulada, el volante también reconoció que cada vez valora más vestir la camiseta de Uruguay. “Parece que fue ayer que estaba debutando. Ya voy a cumplir 28 años. Cada vez me queda menos y cada vez lo valoro más”.

Y fue entonces cuando dejó la frase que mejor resume su vínculo con la selección y el sueño que todavía persigue: “Yo si gano un título con Uruguay me puedo morir en paz. De verdad te lo digo”.

A pocos días de iniciar una nueva aventura mundialista con la selección uruguaya, Valverde se muestra con mucha ilusión, emoción pero también dándole mucho valor porque es consciente de que el tiempo pasa .