La idea que sorprendió a Bielsa, una figura y nuevo DT: así juega Arabia Saudita, rival de Uruguay en el Mundial

A 11 días del debut de Uruguay en el Mundial 2026, que será ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 19:00 horas, ¿cómo juega el rival de la Celeste en su estreno?

Los Halcones Verdes vienen de sufrir un golpe de timón a fines de abril cuando despidieron a Hervé Renard, mundialista en 2022. Se fue tras caer 4-0 ante Egipto y 2-1 ante Serbia en la fecha FIFA después de ser eliminado por Jordania en semifinales de la Copa Árabe.

Hasta entonces los árabes se caracterizaban por un juego vertiginoso, que tendía al contraataque, la fórmula que utilizaron para ganarle a Argentina en el estreno de la edición anterior. Sin embargo, con la llegada de Georgios Donis las intenciones de juego cambiaron.

Georgios Donis, entrenador de Arabia Saudita. Foto: JACK GORMAN/AFP fotos.

“Lo mejor de Arabia fueron los 15 minutos iniciales, que tuvo un fútbol exactamente en sentido contrario de lo que imaginamos”, dijo Marcelo Bielsa en conferencia sobre su cruce ante Ecuador.

Es que, contra un equipo alternativo de La Tri, desplegaron un juego intenso marcado por la presión alta para recuperar y la posesión de pelota. Aunque terminaron cayendo 2-1, Donis ya dio indicios de la idea que pretende transmitir. El entrenador de 56 años nació en Alemania, pero tiene nacionalidad griega. En ese fútbol tiene una dilatada trayectoria por haber dirigido a siete equipos y por su historial como delantero de la selección.

Su esquema predilecto es el 4-2-3-1, aunque en su primer partido con los saudíes implementó un 4-4-2 con su capitán Salem Al-Dawsari recostado por izquierda y la dupla ofensiva que componen Al-Juwayr y Al-Brikan.

Al-Dawsari jugará su tercer Mundial y tuvo el pico de protagonismo tras el golazo a la Albiceleste para remontarle el partido en Lusail. La primera formación de Donis fue la siguiente: Al-Owais; Boushal, Al-Amri, Al-Tambakti, Al-Harbi; Aboulshamat, Kanno, Al-Khaibari, Al-Dawsari; Al-Juwayr, Al-Brikan.

La trayectoria de Georgios Donis, nuevo entrenador de Arabia Saudita

Georgios Donis asumió en Arabia Saudita el 23 de abril y tiene un partido dirigido; es su primera experiencia en selección, pero antes dirigió a clubes como APOEL FC, Panathinaikos, AEK Atenas, PAOK, Al-Hilal y Al-Wehda.

Al-Dawsari, la figura excluyente de Arabia Saudita, rival de Uruguay

Salem Al-Dawsari utiliza la 10, es extremo y capitán. Ya tiene tres goles en Mundiales y por su nivel en Al-Hilal viene de ser elegido el jugador del año en la Champions de Asia. Tiene 10 tantos y 10 asistencias en 35 partidos del 2026.

Firas Al-Buraikan, el joven delantero con 70 partidos en su espalda

Firas Al-Buraikan, el joven delantero con 70 partidos en la selección de Arabia Saudita. Foto: ANDREJ ISAKOVIC/AFP.

Firas Al-Buraikan es delantero, tiene 26 años, utiliza el dorsal 9 y juega en el Al-Ahli. Tiene ocho goles y una asistencia en 51 partidos. Debutó en la selección saudí a fines del 2019 y tiene 70 partidos en la espalda con 15 gritos.

Saud Abdulhamid, el único convocado que juega en el exterior

Saud Abdulhamid, lateral derecho de la selección de Arabia Saudita. Foto: ODD ANDERSEN/AFP.

Saud Abdulhamid, lateral derecho de 26 años, es el único de la convocatoria que juega en el exterior, en el Lens de Francia cedido desde Roma. Tiene 31 juegos en la temporada en los que aportó tres goles y ocho asistencias.

El lateral derecho de 26 años es el único de la convocatoria que juega en el exterior, en el Lens de Francia cedido desde Roma. Tiene 31 juegos en la temporada en los que aportó tres goles y ocho asistencias.