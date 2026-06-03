Mundial 2026: Uruguay estrenará indumentaria azul en fase de grupos y dejará de lado una camiseta con historia

La selección uruguaya ya conoce la indumentaria que utilizará en sus tres compromisos de la fase de grupos del Mundial 2026 y hay un dato que llama la atención: la camiseta blanca alternativa no será utilizada en ninguno de los encuentros de la primera ronda.

De acuerdo a la planificación oficial de FIFA, la Celeste debutará el 15 de junio frente a Arabia Saudita con su uniforme tradicional: camiseta celeste, short blanco y medias blancas. El conjunto árabe vestirá íntegramente de verde oscuro, mientras que el arquero uruguayo lucirá indumentaria naranja.

Para la segunda presentación, el 21 de junio ante Cabo Verde, Uruguay volverá a jugar con la camiseta celeste, aunque cambiará el resto de la combinación. En ese encuentro utilizará short azul y medias azules, el golero uruguayo en esta oportunidad irá todo de verde mientras que el rival africano vestirá completamente de rojo.

La principal novedad llegará en el cierre del Grupo H. El 26 de junio, frente a España, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa dejará de lado su histórica casaca celeste y utilizará la segunda equipación: camiseta, short y medias azules. La decisión responde al uniforme de la selección española, que también jugará con su indumentaria alternativa compitiendo ese día completamente de blanco con detalles bordó.

De esta manera, la camiseta blanca utilizada en los últimos mundiales no tendrá participación en esta fase de grupos. La última vez que Uruguay utilizó la indumentaria de este color fue en el amistoso frente a Mexico el 15 de Noviembre de 2025.

¿Como le fue a Uruguay con indumentaria blanca en los mundiales?

Uruguay vs Sudáfrica 2010 - ganó 3 a 0 en fase de grupos.

Uruguay vs Italia 2014 - ganó 1 a 0 en fase de grupos.

Uruguay vs Egipto 2018 - ganó 1 a 0 en fase de grupos.

Uruguay vs Portugal 2022 - perdió 2 a 0 fase de grupos.

Uruguay vs Bélgica 1990 - perdió 3 a 1 en fase de grupos.

Uruguay vs Corea del Sur 1990 - ganó 1 a 0 en fase de grupos.

Uruguay vs Italia - 1990 perdió 2 a 0 en octavos de final.

Uruguay vs Dinamarca 1986 perdió 6 a 1 en fase de grupos.

Uruguay vs Escocia 1986 empató 0 a 0 en fase de grupos.

Uruguay vs Argentina 1986 perdió 1 a 0 en octavos de final.

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De esta manera, este Mundial se cortará una seguidilla de cuatro mundiales consecutivos utilizando camiseta alternativa de color blanco, ocupando su lugar el nuevo diseño azul con detalles en dorado.

La Celeste afrontará así la primera ronda con dos versiones de su identidad tradicional: la clásica combinación celeste y blanca para el estreno, una variante con short azul frente a Cabo Verde y el uniforme alternativo completamente azul en el duelo que podría definir la clasificación ante España.