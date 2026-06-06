Tras la mejora física de Lionel Messi, Argentina sufrió una baja para el Mundial y fue la de Leonardo Balerdi

El defensor de la selección de Argentina Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en su pierna derecha y quedó fuera de la Copa del Mundo que empieza el próximo jueves en Norteamérica, anuncio la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) este sábado.

"El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo", informó la AFA en sus redes sociales. "¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!", agrega el mensaje.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026

El entrenador Lionel Scaloni podrá sumar un nuevo jugador para sustituir al defensa en la Copa del Mundo. El zaguero del Olympique de Marsella se lesionó durante un entrenamiento en Texas, en la antesala del amistoso que los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán este sábado ante Honduras.

La salida de Balerdi vuelve a poner en foco la sanidad de los campeones en Catar-2022. El viernes Scaloni celebró que Lionel Messi "viene bien" y entrenó con el resto del plantel, tras recuperarse de una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo en el último partido del Inter Miami.

Lionel Messi en uno de los entrenamientos de la selección de Argentina. Foto: AFP.

Messi podría diputar algunos minutos del duelo de este sábado y también estará a la orden el duelo de este sábado y el martes ante Islandia en Alabama, en la última presentación albiceleste tras debutar en el Mundial.

Argentina, ubicada en el Grupo J, comenzará la defensa del título ante Argelia el 16 de junio en Kansas City. La zona la completan Austria y Jordania.