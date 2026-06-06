New York Knicks derrotó a San Antonio Spurs y quedó encaminado para ganar la NBA luego de 53 años

Los New York Knicks lograron este viernes un agónico triunfo 105-104 en la cancha de los San Antonio Spurs y tomaron una ventaja de 2-0 en el global de las Finales de la NBA, a sólo dos triunfos de su primer título desde 1973.

La superestrella local Victor Wembanyama falló un tiro casi sobre el final que zanjó el triunfo de los Knicks, que tienen todo a su favor en las primeras Finales que disputan en este siglo.

Los neoyorquinos hospedarán ante su público del Madison Square Garden el tercer duelo de la serie el lunes, con la anunciada presencia del presidente Donald Trump, y el cuarto del miércoles.

Los Spurs necesitan una hazaña nunca vista en la NBA ya que ningún equipo ha ganado unas Finales después de perder los dos primeros partidos como local.

El equipo de Wembanyama, máximo anotador del partido con 29 puntos y nueve rebotes, está contra la pared en una eliminatoria en la que partía como favorito después de destronar al campeón Oklahoma City Thunder en una extenuante final de la Conferencia Oeste de siete partidos.

Victor Wembanyama. Foto: AFP.

Wembanyama tuvo una primera mitad muy discreta siendo superado por Karl-Antony Towns y lanzando solo cuatro veces. En la segunda parte despertó anotando 22 puntos pero en los segundos finales cometió una fatídica pérdida de balón y desperdició la última posesión fallando un tiro de media distancia.

"Dejé escapar ese partido. Lo eché a perder", dijo un autocrítico Wembanyama, el jugador que ha devuelto a San Antonio a las Finales en los primeros playoffs de su carrera.

Datos de la segunda Final de la NBA

"No jugamos bien como equipo y necesitábamos ganar ese juego. Ese juego era nuestro", lamentó. "Necesito tener más calma, más control sobre el juego", agregó el francés, quien en la pasada serie pasó por encima del canadiense Shai Gilgeous-Alexander, doble MVP (Jugador Más Valioso) de la liga.

"No puedes estar satisfecho"

Los Knicks de Karl-Anthony Towns —figura con 21 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias— y Jalen Brunson (20), con casi una semana más de descanso antes de las Finales, siguen mostrándose como una máquina perfectamente engrasada.

Hasta 13 victorias consecutivas encadenan los neoyorquinos, una racha que sólo habían alcanzado antes en playoffs los Golden State Warriors de 2017, que sumaron 15 seguidas.

Con su triunfo del viernes, los Knicks son el tercer equipo en la historia en ganar los dos primeros partidos de unas Finales como visitantes, después de los Chicago Bulls de Michael Jordan en 1993 y los Houston Rockets de Hakeem Olajuwon en 1995, ambos ganadores del anillo.

"Nuestra mentalidad era que estábamos 0-0, no que estábamos arriba 1-0", dijo Brunson. "Incluso con cómo va ahora la serie, en el próximo partido la mentalidad tiene que volver a ser 0-0. No puedes estar cómodo. No puedes estar satisfecho con nada. Solo hay que seguir avanzando".

"Estar 2-0 arriba es un testimonio de que los entrenadores nos dieron un gran plan de juego y de que mis compañeros lo ejecutaron a la perfección", manifestó a su lado Towns.

Con información de AFP.