Orsi habló de la ausencia de Nández en el Mundial y reveló una charla que tuvo con Bielsa: “Quedé impresionado”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, compartió este sábado su visión sobre los convocados al Mundial y reveló una charla que tuvo con el seleccionador Celeste, Marcelo Bielsa, un par de años atrás.

Frente a la conformación del plantel y las decisiones del cuerpo técnico para la cita mundialista, Orsi validó las elecciones del entrenador argentino, reconociendo que la lista de 26 convocados se ajusta a lo esperado por la opinión pública, aunque mencionó de forma abierta que "capáz nos queda con la duda de si Nahitan (Nández) tendría que haber estado o no", calificándola como una "duda razonable".

Nahitan Nández en el partido entre Paraguay y Uruguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Foto: @Uruguay.

El presidente expresó un marcado optimismo de cara al grupo que integran selecciones como Arabia Saudita, Cabo Verde y España, manifestando que todos los que entienden de fútbol ya proyectan el cruce posterior frente a Argentina debido a la confianza de avanzar en la fase inicial.

El encuentro con Marcelo Bielsa y la convivencia en el Complejo Celeste

El mandatario también detalló aspectos de su relación con el cuerpo técnico y los futbolistas, rememorando una extensa reunión mantenida tiempo atrás con el seleccionador Marcelo Bielsa, en la que profundizaron sobre temáticas ajenas a la táctica de juego. "Yo había tenido una reunión de dos horas hace como dos años, donde hablamos de todo menos de fútbol. Quedé impresionado con el nivel de profundidad con el que analiza los temas", relató Orsi en diálogo con Pasión deportiva (Carve deportiva), manifestando su satisfacción al ver al entrenador sonreír y mostrarse distendido en el predio de la AUF, donde aseguró que el clima actual es de total serenidad.

Al comparar el estilo de conducción técnica con procesos históricos anteriores del seleccionado, el presidente de la República realizó una distinción respetuosa respecto a la calidez de los conductores, señalando que "el maestro (Tabárez) era maestro de escuela, uno no tiene que comparar", y apuntó que Bielsa "es un hombre que uno lo ve frío (...) Es cálido también, pero capaz es más tímido".

¿Yamandú Orsi irá al Mundial?

En tanto, el presidente de la República dijo este sábado que está en duda su presencia en el partido inaugural de la Celeste en el Mundial de Fútbol. "Hoy me levanté dándole vueltas en la cabeza y reconsiderando ir o no ir", aseguró el mandatario.

Consultado por las razones que lo llevaron a reconsiderar si asistir o no a la cita mundialista, Orsi dijo que "la Rendición de Cuentas es un tema central y la Ley de Competitividad" también, y debe estar presente cuando se voten. "El país tiene mil dolores de cabeza que tiene que resolver y hay dos leyes centrales", apuntó.

Orsi en el encuentro con Giorgian de Arrascaeta; saludó uno a uno a los convocados.. Foto: Darwin Borrelli.

"No sé si Bielsa me iba a poner", agregó con humor, pero adelantó a qué partido sí planea ir. "Me guardo para la final", sentenció.

El presidente de la República había dicho este viernes en entrevista con La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes) que iría al primer partido de la selección. “Voy a ir al primero. Ya está decidido y me vuelvo. Hay una jornada el 17 que es el día de Uruguay con INAC e INAVI y me quedó ahí porque es un evento en el que se muestran todo eso apuntando a los privados, pero un partido solo. Después voy a la final. Le dije a los jugadores ‘miren que voy al primero y después voy a la final’ (risas)”, disparó.