Juan Carlos Scelza hizo una llamativa comparación entre la polémica camioneta de Orsi y la selección de Bielsa

Juan Carlos Scelza realizó una llamativa comparación durante su participación en el programa La mar en coche (Trimax), que conducen César Bianchi y Fabián Cardozo. El prestigioso periodista deportivo vinculó la polémica por la camioneta adquirida por el presidente Yamandú Orsi con una de las decisiones más discutidas de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya: la exclusión de Nahitan Nández de la convocatoria para el Mundial 2026.

"Las facturas políticas se pasan o no según cómo venga ese partido. La camioneta para Orsi, Nández para Bielsa", comenzó explicando el comunicador al trazar el paralelismo entre ambos casos.

“La camioneta es para Orsi, como Nández para Bielsa” expresó el periodista deportivo, Juan Carlos Scelza respecto a que según como les vaya, al presidente y a la selección, si se recordarán las polémicas ocasionadas pic.twitter.com/XNtBnYkIL2 — La Mar en Coche Stream (@LaMarStream) June 3, 2026

Según sostuvo, tanto la controversia política como el debate futbolístico quedarán condicionados por los resultados. "Según cómo le vaya a Orsi en el transcurso del año, la camioneta puede quedar más atrás y hasta en el olvido. Y según cómo ande Uruguay y los resultados que saque se van a acordar de Nández y si fue o no fue (al Mundial)", señaló.

Scelza aclaró que no cuestiona que este caso ponga en duda la integridad moral del mandatario, como tampoco considera que la ausencia del futbolista sea determinante para el rendimiento de la selección. "La camioneta no hace a la honestidad; yo confío en la honestidad del presidente", indicó, y del mismo modo entiende que Nández no hace a la selección.

La camioneta Hyundai Santa Fe de Yamandú Orsi. Foto: archivo El País.

"Para mí es un futbolista importante, yo lo hubiera llevado y hasta capaz en mi equipo era lateral derecho titular en el arranque del Mundial, pero tampoco estamos hablando de que no citó a Forlán de su mejor momento o a Suárez máximo goleador", agregó sobre Nández. Y remarcó que la similitud entre ambas polémicas las hace "por ese lado".

La referencia de Scelza apunta a una controversia que involucró al presidente Orsi en las últimas semanas, luego de que trascendiera que adquirió una camioneta Hyundai Santa Fe híbrida pocos días antes de asumir la Presidencia de la República con un descuento cercano a los US$ 25.000 respecto a su valor de mercado.