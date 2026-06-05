Yamandú Orsi: a qué partido irá de Uruguay en el Mundial, la broma al plantel y qué piensa sobre Aguirre en Peñarol

Yamandú Orsi, presidente de la República, habló este viernes de varios temas relacionados a la selección de Uruguay en la previa al Mundial 2026 que tendrá la presencia del mandatario que además hizo mención a la inversión que el país debe hacer para reformar el Estadio Centenario y a un gran proyecto para el baby fútbol en todo el territorio nacional.

En diálogo con “La Mañana del Fútbol” (El Espectador Deportes), Orsi confirmó a qué partido irá de la Copa del Mundo para ver al equipo de Marcelo Bielsa: “Voy a ir al primero. Ya está decidido y me vuelvo. Hay una jornada el 17 que es el día de Uruguay con INAC e INAVI y me quedó ahí porque es un evento en el que se muestran todo eso apuntando a los privados, pero un partido solo. Después voy a la final. Le dije a los jugadores ‘miren que voy al primero y después voy a la final’ (risas)”.

Consultado acerca de lo que cree que sería un buen Mundial para la Celeste, el presidente expresó: “Que Argentina salga segundo en su serie (risas). Creo que pasamos. Nos habíamos acostumbrado a pasar siempre y en el último nos revolcamos. El último partido que fui a ver de Uruguay en un Mundial fue contra Inglaterra en Brasil 2014 con los dos goles de Suárez. Ahí pasábamos la primera fase y nos pegó la realidad. Creo que hoy está mucho más competitivo todo. Hay equipos africanos que guarda… El mundo evolucionado, el fútbol también y creo que Uruguay pasa. Vamos a ver los escollos que nos tocan, pero quién te dice…”.

Por otra parte, el mandatario hizo referencia a la organización del Mundial 2030 con Uruguay como una de las sedes y dijo: “No es algo que empiece de cero porque ya se había hecho algo en la anterior administración pero eran hasta ahora expresiones de interés y ahora hay que ir a los bifes y los bifes es plata a veces. Y hay que ver de dónde sale porque es impensable que un gobierno o un país ponga todo el dinero para hacer un estadio”.

Yamandú Orsi y el plantel de Uruguay con el Pabellón Nacional. Foto: Darwin Borrelli.

Respecto a la inversión, Orsi agregó: “Para el Estadio Centenario se habla de arriba de los 120, 130 millones. Es lo que veníamos escuchando desde que se presentaron las ideas y las propuestas. Ahora pueden ser 120, 110, 140, pero el tema es de dónde sale eso y es lo que hace tiempo que la AUF está buscando y nosotros también, incluso con países a los que les puede llegar a interesar ser protagonistas de esto”.

“Lo otro es que es un tema riquísimo para discutir es que el Estadio Centenario va a tener que pensarse con una concesión para que ocurran espectáculos ahí y que sea esa una parte de la devolución de la inversión. Nuñez por ejemplo va a tener 15 espectáculos al año porque River juega ahí. El Centenario tiene menos actividad futbolística porque los equipos grandes tienen sus estadios y entonces con esa disponibilidad de fechas tenés un plus si alguien le interesa. Ahora, ¿cuál es la contra? Que somos los mismos 3 millones para todos los espectáculos”.

Yamandú Orsi también hizo referencia al proyecto que entre UTE y la Secretaría Nacional del Deporte se está llevando a cabo para iluminar 650 canchas de baby fútbol de todo el Uruguay: “Les das más tiempo para que puedan practicar. Ese proyecto ya está en marcha con la SND y UTE. Mis hijos hacen fútbol, las niñas cada vez más y es algo que explotó, y si a las 18:00 tenés que irte porque no hay más luz en este tiempo, tenés un problema. Es algo que parece tan obvio y que para la UTE no es tan complicado que se empezó a trabajar y la idea es llegar más de 600 canchas. La primera se va a inaugurar en José Pedro Varela”.

Por último, Orsi, hincha confeso de Peñarol, respondió si Diego Aguirre debe seguir siendo el entrenador o no: “Lo quiero. ¿Quién no lo quiere? Pero a veces a los cuadros les hace falta un sacudón para barajar y dar de nuevo. Capaz que con los mismos materiales”.

“Una de las virtudes es que Peñarol apostó por un proceso largo y en vez de la lógica de siempre, que duran dos meses y para afuera, ahora se espera y si bien falta que termine el Campeonato Uruguayo, se podría decir bueno, vamos a esperar a que termine, pero la hinchada es muy ansiosa. En el corazón de quienes somos hinchas siempre tiene un lugar”.