Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Mundial

Yamandú Orsi: a qué partido irá de Uruguay en el Mundial, la broma al plantel y qué piensa sobre Aguirre en Peñarol

El presidente de la República confirmó que asistirá a la Copa del Mundo para ver al equipo de Marcelo Bielsa y además, habló de un gran proyecto para el baby fútbol en todo el país.

El País
El País
05/06/2026, 10:31
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Yamandú Orsi y Marcelo Bielsa en el Complejo Celeste.
Yamandú Orsi y Marcelo Bielsa en el Complejo Celeste.
Foto: Darwin Borrelli.

Yamandú Orsi, presidente de la República, habló este viernes de varios temas relacionados a la selección de Uruguay en la previa al Mundial 2026 que tendrá la presencia del mandatario que además hizo mención a la inversión que el país debe hacer para reformar el Estadio Centenario y a un gran proyecto para el baby fútbol en todo el territorio nacional.

En diálogo con “La Mañana del Fútbol” (El Espectador Deportes), Orsi confirmó a qué partido irá de la Copa del Mundo para ver al equipo de Marcelo Bielsa: “Voy a ir al primero. Ya está decidido y me vuelvo. Hay una jornada el 17 que es el día de Uruguay con INAC e INAVI y me quedó ahí porque es un evento en el que se muestran todo eso apuntando a los privados, pero un partido solo. Después voy a la final. Le dije a los jugadores ‘miren que voy al primero y después voy a la final’ (risas)”.

Consultado acerca de lo que cree que sería un buen Mundial para la Celeste, el presidente expresó: “Que Argentina salga segundo en su serie (risas). Creo que pasamos. Nos habíamos acostumbrado a pasar siempre y en el último nos revolcamos. El último partido que fui a ver de Uruguay en un Mundial fue contra Inglaterra en Brasil 2014 con los dos goles de Suárez. Ahí pasábamos la primera fase y nos pegó la realidad. Creo que hoy está mucho más competitivo todo. Hay equipos africanos que guarda… El mundo evolucionado, el fútbol también y creo que Uruguay pasa. Vamos a ver los escollos que nos tocan, pero quién te dice…”.

Seguí en vivo la práctica de Uruguay a puertas abiertas en Pando para despedirse de su gente previo al Mundial

Por otra parte, el mandatario hizo referencia a la organización del Mundial 2030 con Uruguay como una de las sedes y dijo: “No es algo que empiece de cero porque ya se había hecho algo en la anterior administración pero eran hasta ahora expresiones de interés y ahora hay que ir a los bifes y los bifes es plata a veces. Y hay que ver de dónde sale porque es impensable que un gobierno o un país ponga todo el dinero para hacer un estadio”.

Yamandú Orsi y el plantel de Uruguay con el Pabellón Nacional.
Yamandú Orsi y el plantel de Uruguay con el Pabellón Nacional.
Foto: Darwin Borrelli.

Respecto a la inversión, Orsi agregó: “Para el Estadio Centenario se habla de arriba de los 120, 130 millones. Es lo que veníamos escuchando desde que se presentaron las ideas y las propuestas. Ahora pueden ser 120, 110, 140, pero el tema es de dónde sale eso y es lo que hace tiempo que la AUF está buscando y nosotros también, incluso con países a los que les puede llegar a interesar ser protagonistas de esto”.

“Lo otro es que es un tema riquísimo para discutir es que el Estadio Centenario va a tener que pensarse con una concesión para que ocurran espectáculos ahí y que sea esa una parte de la devolución de la inversión. Nuñez por ejemplo va a tener 15 espectáculos al año porque River juega ahí. El Centenario tiene menos actividad futbolística porque los equipos grandes tienen sus estadios y entonces con esa disponibilidad de fechas tenés un plus si alguien le interesa. Ahora, ¿cuál es la contra? Que somos los mismos 3 millones para todos los espectáculos”.

Yamandú Orsi también hizo referencia al proyecto que entre UTE y la Secretaría Nacional del Deporte se está llevando a cabo para iluminar 650 canchas de baby fútbol de todo el Uruguay: “Les das más tiempo para que puedan practicar. Ese proyecto ya está en marcha con la SND y UTE. Mis hijos hacen fútbol, las niñas cada vez más y es algo que explotó, y si a las 18:00 tenés que irte porque no hay más luz en este tiempo, tenés un problema. Es algo que parece tan obvio y que para la UTE no es tan complicado que se empezó a trabajar y la idea es llegar más de 600 canchas. La primera se va a inaugurar en José Pedro Varela”.

Por último, Orsi, hincha confeso de Peñarol, respondió si Diego Aguirre debe seguir siendo el entrenador o no: “Lo quiero. ¿Quién no lo quiere? Pero a veces a los cuadros les hace falta un sacudón para barajar y dar de nuevo. Capaz que con los mismos materiales”.

“Una de las virtudes es que Peñarol apostó por un proceso largo y en vez de la lógica de siempre, que duran dos meses y para afuera, ahora se espera y si bien falta que termine el Campeonato Uruguayo, se podría decir bueno, vamos a esperar a que termine, pero la hinchada es muy ansiosa. En el corazón de quienes somos hinchas siempre tiene un lugar”.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Yamandú OrsiSelección de UruguayPeñarolDiego Aguirre

Te puede interesar