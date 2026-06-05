Un joven talento, el peculiar caso de Pico Lopes y el esquema del técnico Bubista: radiografía de Cabo Verde

Cabo Verde hará historia en el Mundial 2026 por ser su primera participación en esta cita. Será el segundo rival de Uruguay en el grupo H el próximo domingo 21 de junio a las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.

Al mirar su recorrido, hay un punto insoslayable: la goleada 3-0 frente a Esuatini por las Eliminatorias de África. Aquel 13 de octubre de 2025 se impusieron con tantos de Willy Semedo, Stopira y Dailon Livramento, un talentoso atacante de 24 años que nació en Países Bajos y tuvo un rol clave en todo el clasificatorio.

De hecho, en el partido anterior contra Camerún decretó el 1-0 definitivo con un golazo a pura velocidad que los dejó a un paso de sellar el pasaje a Estados Unidos, México y Canadá. Juega en el Casa Pia AC de Portugal y es uno de los líderes ofensivos junto con Ryan Mendes, el capitán y máximo artillero histórico de los Tiburones Azules.

Tiene 36 años y puede oficiar como extremo o delantero. En su espalda acumula 95 partidos con Cabo Verde y ya aportó 22 goles. Hoy está en la segunda división de Turquía, pero jugó en clubes europeos como Lille y Nottingham Forest.

El conductor de la selección es Pedro Leitao Brito, mejor conocido por su apodo Bubista. Tiene 56 años y un amplio recorrido al frente del plantel al haberlo dirigido en 62 encuentros.

Estuvo al mando en la Copa Africana de Naciones 2023 donde alcanzaron los cuartos de final y, aunque no pudo avanzar a la siguiente edición, logrará algo inédito en el estreno mundialista fijado para el 15 de junio frente a España, uno de los candidatos al título.

Su formación predilecta oscila entre un 4-3-3 y un 4-2-3-1. Este último fue el que empleó para el cruce decisivo colocando a Mendes como mediapunta y dos extremos: Jamiro Monteiro y Willy Semedo.

En lo que respecta a los principales referentes del plantel, en la zaga dice presente Logan Costa, zaguero de 25 años que está cotizado en 18 millones de euros y en la actualidad juega en Villarreal. Si bien sufrió una rotura de ligamentos cruzados que lo dejó al margen durante gran parte del semestre, finalmente ingresó en la convocatoria.

De los 26 futbolistas que integran el plantel, 21 compiten en ligas europeas. Y hay dos casos resonantes por su trayectoria: el arquero Vozinha, de 37 años, que fue determinante en la clasificación, y el zaguero Stopira, que incluso aportó un gol contra Esuatini. Sin la mochila de la historia y con casos peculiares como el de Roberto Lopes, que fue contactado por LinkedIn, Cabo Verde quiere ser la sorpresa.