Yamandú Orsi entregó el Pabellón Nacional a la selección de Uruguay en la previa al Mundial: así fue su visita

La selección uruguaya recibió el Pabellón Nacional por parte de las autoridades del Gobierno, a cargo del presidente de la República, Yamandú Orsi, en el Complejo Uruguay Celeste. Desde las 11:00 horas de este jueves, el mandatario compartió con los 26 futbolistas que defenderán a Uruguay en el Mundial 2026 que inicia el próximo jueves 11 de junio.

La actividad fue englobada en el marco de la inauguración de obras en el complejo, en la que se presentaron oficialmente dos nuevas canchas: una de césped artificial y otra de césped híbrido, con sus sistemas de riego automático.

Además, se presentaron otros espacios de recuperación deportiva, cuya realización fue posible gracias al programa de desarrollo #FIFAForward de FIFA (se trata de un soporte financiero personalizado y asistencia técnica a las 211 asociaciones miembro).

En la edición del Mundial Qatar 2022, el entonces presidente Luis Lacalle Pou hizo entrega del símbolo nacional en el amistoso ante Panamá en el Centenario. En esta ocasión, al no haber partido amistoso de despedida ni evento antes de que la Celeste viaje a Playa del Carmen, se resolvió hacer la entrega en el lugar de entrenamiento.

La actividad comenzó puntualmente sobre las 11:00 con la llegada de Orsi al Complejo Celeste. Acompañado por el presidente de la AUF, Ignacio Alonso y el intendente de Canelones, Francisco Legnani, recorrió distintas instalaciones del predio, incluyendo los gimnasios y las áreas destinadas a la preparación y recuperación de los futbolistas.

Yamandú Orsi e Ignacio Alonso en el Complejo Celeste Foto: Darwin Borrelli.

Posteriormente se presentó un video institucional en el que se mostraron las recientes mejoras realizadas en el complejo, entre ellas la nueva cancha de césped sintético con sistema de riego automático, la cancha de césped híbrido y las renovadas zonas de recuperación deportiva. La inversión apunta a seguir modernizando uno de los centros de entrenamiento más importantes del continente.

Durante la ceremonia también se emitió un mensaje grabado del presidente de FIFA, Gianni Infantino, quien envió sus felicitaciones a Uruguay por la clasificación mundialista y destacó el crecimiento de la infraestructura deportiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

🎙️ El mensaje de Gianni Infantino para Uruguay antes del Mundial 2026.



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Las principales ventajas de los campos de juego híbridos: permite utilizar la cancha entre una y dos horas más por día que un campo de césped natural convencional. Evita la formación de baches, reduce el riesgo de lesiones y ofrece un terreno firme tanto en invierno como en verano. Además, mantiene el césped más verde, flexible y con un excelente drenaje ante lluvias.

Por su parte, Ignacio Alonso en remarcó en su discurso la importancia del respaldo institucional y popular que acompaña a la selección en cada desafío internacional, mientras que Orsi destacó el valor que tiene la Celeste como símbolo de unión para todo el país.

🗣️ Ignacio Alonso: "Elegimos prepararnos acá y han visto la alegría de los jugadores. No hay mejor lugar en el mundo para que el futbolista uruguayo se prepare para un Mundial que Uruguay".



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Tras las palabras de las autoridades, la actividad se trasladó hacia las nuevas canchas para el tradicional corte de cinta. Allí se produjo uno de los momentos más distendidos de la jornada, con la llegada de los futbolistas convocados por Marcelo Bielsa. El mandatario saludó uno por uno a los integrantes del plantel y mantuvo breves intercambios con varios de ellos.

Uno de los gestos que llamó la atención fue el saludo a Giorgian De Arrascaeta, a quien Orsi le dio unas palmadas en el hombro y le dedicó unas palabras en referencia a su recuperación física. También compartió algunos minutos con otros futbolistas y se mostró cercano durante toda la recorrida.

Yamandú Orsi y Marcelo Bielsa en el Complejo Celeste. Foto: Darwin Borrelli.

El momento central llegó sobre las 12:30 con la entrega oficial del Pabellón Nacional. José María Giménez fue el encargado de recibir la bandera uruguaya en representación de la delegación celeste, en una ceremonia que contó con la presencia de todo el plantel, el cuerpo técnico y autoridades nacionales.

Marcelo Bielsa también participó activamente de la actividad. Tras la ceremonia, el entrenador argentino saludó cordialmente a Orsi y permaneció conversando durante varios minutos con representantes de FIFA presentes en el evento, con quienes incluso recorrió caminando las nuevas instalaciones antes de dirigirse al almuerzo que cerró la jornada.

🇺🇾 Yamandú Orsi le entregó el pabellón nacional a José María Giménez, capitán de la selección uruguaya, en la antesala del Mundial 2026. pic.twitter.com/wa5FkWrCD9 — OVACIÓN (@ovacionuy) June 4, 2026

De esta manera, Uruguay recibió el respaldo institucional antes de emprender un nuevo sueño mundialista, en una ceremonia que combinó tradición, infraestructura y la ilusión de todo un país detrás de la Celeste.

Uruguay partirá el 9 de junio por la noche rumbo a México y la delegación celeste se hospedará en el complejo Fairmont Mayakoba, mientras que los trabajos de preparación se desarrollarán en el Mayakoba Training Centre Cancún, un espacio orientado al alto rendimiento, con infraestructura adecuada para el entrenamiento diario, la planificación táctica y la recuperación de los futbolistas.