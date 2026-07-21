Construcción: Poder Ejecutivo se apresta a convocar a trabajadores y empresarios para destrabar la negociación colectiva

Ante la falta de acuerdos en la negociación colectiva entre trabajadores y empleadores del sector de la construcción, el Poder Ejecutivo se apresta a convocar a ambas partes con el objetivo de buscar una propuesta intermedia que permita destrabar las conversaciones y firmar un nuevo convenio colectivo.

El anuncio surgió este martes luego de una reunión que mantuvieron en Torre Ejecutiva el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo; representantes del Pit-Cnt; dirigentes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca); y el presidente de la República, Yamandú Orsi.

A la salida del encuentro, Castillo dijo que “está costando arribar a acuerdos” y advirtió que la situación llevó a los trabajadores a intensificar las medidas de movilización y paralización de actividades.

Según explicó el jerarca en rueda de prensa, los dirigentes sindicales trasladaron al presidente su preocupación por la falta de avances en la negociación. “Ellos consideran que no hay mucho avance, ninguno de los puntos planteados se ha cerrado totalmente”, afirmó.

Castillo indicó que, tras el encuentro con la delegación de trabajadores, intercambió con Orsi sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo convoque a las partes para comenzar a trabajar en una propuesta que permita acercar posiciones.

“Empezar a buscar una propuesta media que sea de consenso para las partes”, planteó el ministro, quien señaló que la reducción de la jornada laboral es uno de los principales puntos de discusión, aunque aclaró que no necesariamente es el único aspecto que mantiene trancada la negociación.

“No sé si es el que está trancando todo pero (el de la reducción de la jornada laboral) es un punto muy importante”, sostuvo.

Construcción de edificios sobre Avenida de Las Américas, en Ciudad de la Costa. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El encuentro con los trabajadores sucede luego de que el pasado 8 de julio, el presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, se reuniera con Orsi en la Torre Ejecutiva para analizar la situación del sector. En esa instancia, el empresario había señalado que si bien existía "preocupación", la negociación se desarrollaba con diálogo entre las partes.

“A nadie le gusta que se estén perdiendo jornales ni que las empresas estén perdiendo posibilidades de negocio”, había señalado Ruibal.

El titular de la cámara sostuvo que es necesario revisar algunos mecanismos tradicionales de negociación. “Tenemos que mirar con una cabeza distinta, cambiar la estrategia y aplicarle modernidad a este tipo de discusiones”, afirmó.

Consultado por la discusión sobre la reducción de la jornada laboral, Ruibal recordó que la construcción ya atravesó un proceso de ese tipo cuando pasó de 48 a 44 horas semanales por convenio colectivo en 2008. Según explicó, la cámara no se opone a analizar nuevos cambios, pero entiende que cualquier modificación debe evaluarse considerando "la integralidad del negocio".