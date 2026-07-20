El consumo creció 6% en junio, aunque moderó su ritmo tras el fuerte avance que tuvo a comienzos de 2026

El consumo en Uruguay volvió a mostrar un desempeño positivo en junio, aunque con señales de moderación respecto al ritmo observado durante los primeros meses del año. El Indicador de Actividad a través de Tarjetas de Uruguay (IDAT-UY), elaborado por el banco Itaú, registró un crecimiento real interanual de 6% en junio, mientras que el avance promedio del segundo trimestre fue de 5%, por debajo del incremento de 7,8% registrado en el primer trimestre.

En términos desestacionalizados, el indicador aumentó 1,3% respecto a mayo y acumuló un crecimiento trimestral de 0,9% en el segundo trimestre, también inferior al 1,6% observado entre enero y marzo. Según el informe, estos datos reflejan una desaceleración del ritmo de expansión del consumo, aunque la actividad continúa creciendo.

El banco explicó que el crecimiento de junio estuvo impulsado por un mayor consumo tanto de bienes como de servicios. Sin embargo, remarcó que la actividad permaneció “por debajo del ritmo excepcionalmente elevado observado a comienzos de 2026”. Los rubros que volvieron a liderar la expansión fueron supermercados, viajes y billeteras digitales.

En el caso de los bienes, el índice registró un aumento real interanual de 4,2% en junio, mientras que el crecimiento del segundo trimestre fue de 4%, frente al 7,1% alcanzado en el primero. No obstante, en la medición desestacionalizada el desempeño mostró cierta estabilidad: el indicador avanzó 1,5% mensual en junio y 1% en el trimestre, prácticamente sin cambios respecto al crecimiento trimestral previo (0,9%).

Dentro de esta categoría sobresalió el desempeño de supermercados, con un incremento interanual de 10,7%, seguido por bienes de salud (6,1%), vehículos y piezas (5,1%) y combustibles (4,5%). En contraste, vestimenta y calzado (-4,9%) y artículos para el hogar (-7,4%) volvieron a registrar caídas frente a igual mes del año pasado.

Gente de compras caminando entre gondolas de supermercado. Estefania Leal

Los servicios también mantuvieron una evolución positiva. El IDAT-Servicios aumentó 5,9% interanual en junio, aunque el promedio del segundo trimestre se ubicó en 4,6%, por debajo del 7,5% del trimestre anterior. En la serie desestacionalizada, el índice creció 1,9% mensual y 1% trimestral, levemente por debajo del 1,2% registrado entre enero y marzo.

Entre los servicios, el mayor crecimiento volvió a observarse en viajes, con un incremento interanual de 11%, seguido por gastronomía (4,6%), entretenimiento (4%), educación (3,7%) y servicios públicos (3,4%). En cambio, transporte (-1,2%) y delivery (-3,7%) fueron los únicos rubros que mostraron retrocesos respecto a junio de 2025.

Uno de los segmentos con mayor dinamismo continuó siendo el de las billeteras digitales. El informe destaca que este rubro volvió a liderar el crecimiento, con un aumento interanual de 31,5% en junio y de 25,3% en el promedio del segundo trimestre, consolidándose como el componente de mayor expansión dentro del consumo medido por el IDAT-UY.