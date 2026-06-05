En el Complejo Celeste: la novedosa cancha, el mensaje de Infantino y la "presión" de un intendente a Canobbio

"No hay mejor lugar en el mundo para que el jugador uruguayo prepare su cuerpo y su espíritu para competir en algo tan importante como un Mundial y representarnos de la mejor manera, como no tengo duda de que lo van a hacer, que hacerlo en el Complejo Celeste. Nosotros elegimos prepararnos acá”, expresó el presidente de Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, para introducir la ceremonia en la que el presidente de la República, Yamandú Orsi, hizo entrega del Pabellón Nacional a los 26 futbolistas que representarán a Uruguay en el Mundial 2026.

Ignacio Alonso, Yamandú Orsi, Andrea Lanfranco y Francisco Legnani cortando la cinta de la nueva cancha híbrida. Foto: Darwin Borrelli.

La actividad comenzó puntual sobre las 11:00 con la llegada del mandatario, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el intendente de Canelones, Francisco Legnani, quienes, en compañía de Alonso, recorrieron distintas instalaciones del predio, incluyendo los gimnasios y las áreas destinadas a la preparación y recuperación de los futbolistas. Posteriormente se presentó un video institucional en el que se mostraron las recientes mejoras realizadas en el complejo, algunas a pedido de Bielsa, entre ellas la inauguración de una cancha de césped sintético y una de césped híbrido -la primera en Uruguay- con sus sistemas de riego automatizados, y cuatro espacios de entrenamiento y recuperación, los cuales hicieron ganar más de 15.000 metros cuadrados para uso deportivo.

Los espacios nuevos y recuperados del Complejo Celeste. Foto: Prensa AUF.

Antes de inaugurar las obras que también se presentaron como la novedad, el presidente de AUF brindó un discurso de agradecimiento y también se visionó un mensaje del presidente de FIFA, Gianni Infantino. “Uruguay grabó su nombre en la historia en 1930 al albergar y ganar la edición inaugural de la Copa Mundial. Es muy gratificante que vuelvan a recibirla dentro de cuatro años y que sus futbolísticas puedan prepararse en un optimizado y renovado Complejo Celeste”, expresó Infantino.

🎙️ El mensaje de Gianni Infantino para Uruguay antes del Mundial 2026.



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Y añadió: “Nos alegra que la AUF haya hecho un uso tan productivo del programa FIFAForward de FIFA, invirtiendo en canchas y espacios de entrenamiento de última generación. Debemos agradecer a Uruguay por haber impulsado el amor por nuestro deporte hace casi un siglo”.

La inversión apunta a seguir modernizando uno de los centros de entrenamiento más importantes del continente. La realización, tal y como puntualizó Alonso en su exposición, fue posible gracias al programa de desarrollo FIFAForward, que se trata de un soporte financiero personalizado y asistencia técnica a las 211 asociaciones miembro.

En el video se puede ver cómo, además de los espacios recuperados a nivel de cancha, el Complejo cambió de gran manera con remodelaciones que también abarcaron las zonas de concentración, recuperación y vestuarios.

Del golpe de hombro de Orsi a Giorgian a la linda presión que Legnani le puso a Canobbio

Tras las palabras de las autoridades, la actividad se trasladó hacia las nuevas canchas para el tradicional corte de cinta. Allí se produjo uno de los momentos más distendidos de la jornada, con la llegada de los futbolistas convocados por Marcelo Bielsa. El mandatario saludó uno por uno a los integrantes del plantel y mantuvo breves intercambios con varios de ellos.

Orsi en el encuentro con Giorgian de Arrascaeta; saludó uno a uno a los convocados.. Foto: Darwin Borrelli.

Uno de los gestos que llamó la atención fue el saludo a Giorgian de Arrascaeta, a quien Orsi le dio unas palmadas en el hombro y le dedicó unas palabras en referencia a su recuperación física tras sufrir un desgarro en la práctica del martes pasado. El video enseguida causó repercusión en redes porque el '10' también se está recuperando de una operación en el hombro, aunque es en el derecho, no en el izquierdo.

🇺🇾 El encuentro entre el plantel uruguayo y el presidente Yamandú Orsi en el Complejo Celeste. pic.twitter.com/SG0dB0Y65N — OVACIÓN (@ovacionuy) June 4, 2026

También compartió algunos minutos con otros futbolistas y se mostró cercano durante toda la recorrida, sobre todo con Giménez y Matías Viña. Mientras que en otra zona, Legnani, reconocido hincha de Peñarol pero también de Fluminense, le metió una linda presión a Agustín Canobbio y expresó: “Este es mi jugador. Vamos a ganar la Libertadores”.

“Mis hijos son de Fluminense y los he llevado a Río de Janeiro a conocer la sede. Es algo que se transmite de generación en generación”, contó tiempo atrás en una entrevista a Ovación, cuanto también confesó que colecciona camisetas del club y llegó a tener más de 30, aunque hay una que conserva con especial interés: la que le regaló el presidente del club en 2011 firmada por todos los campeones del Brasileirao 2010. “Está cargada de valor porque fue un campeonato que ganamos después de 26 años”, narró con orgullo.

El momento central llegó sobre las 12:30 con la entrega del Pabellón Nacional. El capitán José María Giménez fue el encargado de recibir la bandera uruguaya en representación de la delegación celeste, en una ceremonia que contó con la presencia de todo el plantel, el cuerpo técnico y autoridades nacionales.

Yamandú Orsi entrega el Pabellón Nacional a José María Giménez. Foto: Darwin Borrelli.

Bielsa, que fue el último en pasar tras los futbolistas, también participó de la actividad y, tras la ceremonia, el argentino saludó cordialmente a Orsi y permaneció conversando durante varios minutos con los representantes regionales de FIFA, Rafael Arias y Carlos Gutiérrez, presentes en el evento, con quienes incluso recorrió la novedosa cancha, antes de dirigirse al almuerzo que cerró la jornada.

Marcelo Bielsa con los agentes de FIFA tras la entrega del Pabellón Nacional. Foto: Darwin Borrelli.

Hoy en Pando, mañana en el Monegal

La Celeste se despedirá del público con dos entrenamientos a puertas abiertas, cuyo formato se dividirá en dos ciclos de actividades junto a las ligas del fútbol infantil de Canelones en estadios locales. El primero de ellos será hoy en el Estadio Emilio “Tito” López López de Pando y mañana en el Estadio Eduardo Martínez Monegal. En ambos casos, la apertura de puertas será a las 09:00 y las actividades comenzarán a las 10:30.

La selección uruguaya ingresó en la recta final de la preparación rumbo a la Copa del Mundo y solo 10 días lo separan de su debut ante Arabia, el 15 de junio, desde las 19 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.

De cara a cita mundialista, Marcelo Bielsa entrena con todos los jugadores y los tiene a la orden, dejando de lado el caso particular de Giorgian de Arrascaeta. El ‘10’ viajará pese al desgarro que sufrió el pasado martes y por el que deberá tener dos semanas de reposo. Siendo muy positivos, podrá participar del último partido ante España (26 de junio). Matías Viña y Joaquín Piquerez ya se recuperaron y tiene el alta, mientras que José María Giménez llegará con lo justo pero está bien.

Uruguay partirá el próximo martes 9 de junio por la noche desde el Aeropuerto de Carrasco rumbo a México. Pese a que debuta en Miami, la delegación celeste se hospedará en el complejo Fairmont Mayakoba, mientras que los trabajos de preparación se desarrollarán en el Mayakoba Training Centre Cancún, un espacio orientado al alto rendimiento, con infraestructura adecuada para el entrenamiento diario, la planificación táctica y la recuperación de los futbolistas.

