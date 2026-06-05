Acuerdo de última hora: Máximo Goñi transmitirá el Mundial para medios públicos con comentarios de Scelza y equipo

La cobertura uruguaya del Mundial 2026 continúa sumando novedades. En las últimas horas se confirmó que Radio Uruguay, integrante de los medios públicos, tendrá transmisiones propias de la Copa del Mundo con un equipo liderado por el periodista deportivo Javier Máximo Goñi, quien relatará desde los propios estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

La propuesta forma parte del amplio despliegue que vienen preparando los medios públicos para el torneo y complementará la cobertura televisiva de Canal 5, que emitirá en vivo 32 partidos de la Copa del Mundo. De esta manera, la oferta incluirá televisión abierta, radio, plataformas digitales y distintas actividades presenciales en el territorio nacional.

Goñi estará acompañado en los comentarios por Juan Carlos Scelza en los estadios y de Carlos Bardakian en Montevideo. El equipo también contará con la participación de Jorge Muñoz, así como de Bruno Piñero, Leonardo Escudero, Nelson Foliatti y Nelson Filosi.

Será un enorme,y disfrutable,desafío. Hay una increíble historia para defender dentro de una estrategia repleta de ilusiones, creatividad y coraje. Gracias por confiar en nuestra Co-producción y relatos. Intentaremos sumar con total imparcialidad. Adelante https://t.co/KdXfpfv6oG — Javier Máximo Goñi (@javiermaximo56) June 3, 2026

La radio pública transmitirá todos los encuentros de Uruguay y varios de los partidos más relevantes del campeonato.

Máximo Goñi también tendrá participación en "Telenoche" y otros programas de Canal 4 desde las sedes mundialistas.

Juan Carlos Scelza.

Juan Carlos Scelza viajará a pesar a una dolorosa lesión

La participación de Scelza en la cobertura estuvo en duda semanas atrás luego de sufrir un accidente doméstico que le provocó fracturas de cuatro costillas. Sin embargo, el periodista confirmó que emprenderá viaje rumbo a Estados Unidos el próximo lunes para integrarse al equipo de trabajo.

"Las costillas fracturadas molestan, pero van mejorando", señaló. Reconoció además que no ha podido cumplir con el reposo recomendado debido a la intensa actividad profesional previa al Mundial.

A pesar de las molestias, Scelza aseguró que la lesión no impedirá cumplir con una cobertura que definió como "planificada y seria", en un torneo que se extenderá durante más de 40 días hasta la final prevista en Nueva York.

Además de su participación en Radio Uruguay, Scelza tendrá una intensa agenda de trabajo durante la Copa del Mundo. El periodista integrará los noticieros de VTV y será una de las principales figuras de Modo Mundial, el nuevo programa diario que debutará el lunes y se emitirá de 17:30 a 18:30 por VTV y plataformas digitales.

El ciclo contará con enlaces permanentes desde las distintas ciudades sede del torneo y buscará acercar el día a día de la competencia, con análisis, entrevistas y la cobertura de la selección uruguaya.

Scelza también hará a diario su programa Fanáticos (Radio Rural).

