"Es mi casa": así fue el emotivo regreso a Canal 4 y "Telenoche" de una histórica voz del periodismo deportivo

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Canal 4 comenzó a reforzar su cobertura de la máxima cita del fútbol con una incorporación de peso. Este lunes, el periodista deportivo Javier Máximo Goñi hizo su estreno en la pantalla de Telenoche y oficializó así su regreso a la emisora donde desarrolló una parte importante de su carrera.

La bienvenida estuvo a cargo de Eduardo Rivas, quien aprovechó el informativo central para presentar al comunicador ante la audiencia en el marco del despliegue especial que realizará el canal desde Estados Unidos, México y Canadá, las tres sedes de la Copa del Mundo.

"Hoy realmente es un gusto presentarles a alguien que se suma a este equipo de Canal 4 para trabajar junto a nosotros en esta realidad que a todos nos moviliza muchísimo", expresó Rivas durante la presentación. El periodista destacó además que se trata de "alguna manera de un retorno a esta casa de Canal 4 y de Telenoche".

Goñi respondió con emoción y recordó su salida de la pantalla dos décadas atrás. "El gusto es mío. Hace 20 años, cuando me retiré, dije: 'Señores, ustedes quedan con un señor comentarista, el mismo que 20 años después sigue", comentó en referencia a Rivas.

Para el periodista, el regreso tiene además una fuerte carga emocional. "Es mi casa. Me he sentido otros lugares muy protegido, pero al día de hoy me dicen: 'Ahí va el del 4'", afirmó, dejando en evidencia el vínculo que mantiene con la audiencia y con la señal de televisión.

🎙️⚽ ¡Bienvenido @javiermaximo56 a #TelenocheUY! El gran periodista, con una extensa trayectoria, regresa a @Canal4_UY para formar parte del equipo que cubrirá el Mundial. pic.twitter.com/G74rjRyT4W — Telenoche (@TelenocheUy) June 1, 2026

Goñi fue parte de Telenoche hasta 2007. También condujo el recordado programa Gol a gol.

El comunicador afrontará en Norteamérica su novena Copa del Mundo consecutiva, una experiencia que lo ubica entre los periodistas uruguayos con mayor trayectoria en este tipo de eventos.

Javier Máximo Goñi.

"Voy por mi noveno Mundial consecutivo y es un desafío hermoso. Espero poder volcar toda esa experiencia y, junto a la gente que confía en mí, hacer lo mejor posible", señaló.

En los próximos días, Goñi viajará a las sedes mundialistas para seguir de cerca la campaña de la selección uruguaya y convertirse en una de las principales caras de la cobertura especial que Canal 4 prepara para el torneo que comenzará en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo de enviados de Canal 4 se completa con Rivas y Sergio Gorzy.