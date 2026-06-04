Cuatro referentes del periodismo analizaron la baja en la aprobación del gobierno de Yamandú Orsi: qué dijeron

La imagen del gobierno de Yamandú Orsi volvió a instalarse en el centro del debate público luego de que distintas encuestas recientes reflejaran una baja en los niveles de aprobación de la gestión. Los resultados despertaron análisis y comentarios tanto en el ámbito político como en los medios de comunicación, donde se discuten las posibles causas de esta tendencia y sus eventuales consecuencias para el oficialismo.

En ese contexto, Sábado Show consultó a cuatro periodistas para conocer sus opiniones sobre este escenario y las lecturas que deja el humor de la opinión pública. A continuación, las miradas de Jorge Balmelli, Juan Andrés Elhordoy, Leonel García y Esteban Leonís.

Jorge Balmelli - periodista

Nota a Jorge Balmelli, periodista uruguayo, en las oficinas de El Pais en Montevideo, ND 20240611, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Hay cosas estructurales como el bajo crecimiento económico, inseguridad, personas en situación de calle, que no dependen solo de Orsi y no se van a arreglar ya. Pero en esta polémica (de la camioneta) reciente se metió solo. Los presidentes no deben aceptar descuentos, favores o regalos. Cuando sos electo esas cosas no te las dan por ser amigo, cliente o vecino: te las dan por ser presidente. Orsi no entendió esto. No explicó a tiempo. En 48 horas pasó de hacer chistes de descuentos a grabarse pidiendo disculpas con solemnidad. Y ahí tampoco contó todo. Esto es, innegablemente, 100% responsabilidad suya.

Juan Andrés Elhordoy - periodista

Juan Andrés Elhordoy. Foto: Natalia Rovira

Va el equivalente a 22 minutos de un partido chato, dominado por el 0. Los locales, el gobierno, se enfrentan al desencanto de los que imaginaron un partido fácil. La oposición, en cambio, trancó fuerte desde el minuto uno. En las tribunas, con dos parcialidades que gritan de espaldas al partido, ya aparecieron las banderas que echan la culpa "a la comunicación". Como si un buen titular pudiera tapar tiempos de desidia o liderazgos ausentes. En la cancha, corren jugadores que parecen desconocer la necesidad de anticiparse a escenarios desafiantes para un país entero. Para ganar hay que correr, ordenarse y ponerse a trabajar. Hoy no hay jugadas; faltan goles. A este ritmo, el 0 a 0 está garantizado para beneplácito de los que están afuera del estadio, los outsiders.

Leonel García - periodista

Leonel García. Foto: archivo

Este gobierno no tiene un buque insignia que enamore a su militancia. La proclamada "Revolución de las Cosas Simples" quizá sea tan simple que se asemeja a la casi nada. Además, Yamandú Orsi no es un líder como lo eran Tabaré Vázquez o José Mujica, capaces de alinear a la tropa más allá de afinidades personales o sectoriales. Estas, más allá de tormentas políticas más o menos fuertes, son las que creo principales causas de su baja popularidad. Me preocupa el hecho que, también por una encuesta, la oposición también tiene baja aprobación; al sistema político eso no le hace bien.

Esteban Leonís - periodista

Conferencia presentacion de libro Guido Manini Rios la verdadera historia de Esteban Leonis, en el Hotel Radisson de Montevideo, ND 20240618, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Me da la sensación de que hay gente decepcionada, particularmente muchos de quienes votaron a Orsi, porque esperaban cambios que no se han producido. El país sigue con los mismos problemas de hace unos años y, además, no se ven obras ni cambios de timón en casi nada. Si los ha habido, entonces el asunto pasa por la comunicación, algo que, por lo que vemos cada vez que habla el presidente, no es su fuerte.