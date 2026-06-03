Evaluación de Yamandú Orsi: ¿Cómo se compara con la de Lacalle Pou y Vázquez en un mismo punto de la gestión?

La consultora Opción dio a conocer este miércoles su última encuesta de opinión pública acerca de la opinión que tienen los uruguayos sobre la aprobación del presidente Yamandú Orsi.

Según los datos presentados por la consultora, a los que accedió El País, el 48% desaprueba la gestión del mandatario, el 20% la aprueba y el 30% ni una cosa ni la otra. La encuesta fue realizada entre abril y mayo, por lo que no recoge opiniones después de la reciente polémica en torno a la camioneta del presidente de la República.

Además, cuando se hace una evaluación de los últimos tres gobiernos a un mismo punto de gestión (segundo trimestre de 2026), el presidente presenta menor aprobación que su antecesor Luis Lacalle Pou (2020-2025) y que el expresidente Tabaré Vázquez (2015-2020). Lacalle Pou en esa etapa de su mandato (segundo trimestre de 2021) tenía una aprobación de 66%, desaprobación de 18% y un 27% no la consideraba ni buena ni mala.

Mientras que Vázquez en el segundo trimestre de 2016 presentaba una aprobación de 29%, una desaprobación de 34% y un 37% de valoraciones ni buenas ni malas.

Tabaré Vázquez y Yamandú Orsi. Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

Evaluación

De acuerdo al Monitor de Opinión Pública del segundo trimestre, un 4% cataloga la labor del gobierno como “muy buena” y un 16% adicional la considera “buena”. Por lo tanto, 1 de cada 5 uruguayos sostiene juicios favorables sobre el gobierno.

En contraste, casi 1 de cada 2 ciudadanos (48%) otorga nota negativa a la labor gubernamental, porcentaje que se desglosa entre un 22% que califica la gestión como “muy mala” y un 26% que la considera “mala”. Se concluye así que quienes desaprueban al gobierno superan ampliamente a quienes lo aprueban, existiendo un saldo negativo de imagen de gestión de -28 puntos. Finalmente, 3 de cada 10 uruguayos califica la labor gubernamental como “ni buena ni mala” y un 3% adicional no opinó sobre la misma.

Yamandú Orsi, presidente de la República, en rueda de prensa. Foto: Ignacio Sánchez

Por otro lado, la serie histórica del actual ciclo gubernamental marca "un declive del apoyo medición tras medición". En la comparación punta a punta, los juicios favorables cayeron del 30% al 20%. Más pronunciados incluso son los cambios en la desaprobación, que pasó del 19% en el primer trimestre de gestión al 48% actual.

De este modo, el principal cambio desde el comienzo de la gestión a la actualidad es "el incremento de la desaprobación a costa de la reducción sustantiva del segmento con juicios neutros o sin opinión sobre el gobierno (que alcanzaba el 51% a los dos meses de comenzado el mismo y que es ahora un 33%)".

Ficha técnica:

La encuesta de Opción fue realizada entre el 21 de abril y el 27 de abril (400 casos) y 23 de mayo al 28 de mayo (469). Se tomaron 869 casos por telefonía celular y se consultó a personas mayores de 18 años. En el caso de las proporciones de las variables de interés de este informe, el margen de error máximo es de +/-3.5% para un nivel de confianza del 95% y se calcula teniendo en cuenta el diseño muestral y la metodología de ponderación implementada.